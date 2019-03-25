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三重區公所串連5宮廟 連續4年辦公益作文班

2019-03-25 15:27聯合報 記者祁容玉╱即時報導

新北市三重區公所與聯合報合作，4年來媒合三重地區5間善心宮廟，每學期每間宮廟捐出5萬元善款，提供在地中小學開設公益作文班，讓學生學習閱讀和寫作，每學期有150名到200名學生受惠，今天5間宮廟再度齊聚，捐出2019年第1季愛與希望公益寫作營經費，希望受惠的5所學校透過作文班，提升孩子們閱讀和寫作的競爭力。

三重區長劉來通今天邀請義天宮主委卓春富、玄峯愛心慈善會主委黃傳、同仁宮總幹事林國鎮、捷興宮總幹事謝新興、以及大有福德宮主委李永昌，代表各自宮廟捐款，分別由碧華國中校長徐淑敏、光榮國中校長梁坤明、二重國小校長葉秀燕、三重高中主任張庭軒、厚德國小主任江佳齡代表受贈，並回贈感謝狀。

聯合報教育事業部副理戴勤文表示，現代的孩子們習慣滑手機，只看片段資訊，閱讀習慣淺碟化。聯合報系願景工程「107年民眾閱讀行為」調查，也發現逾40%受訪者，一整年沒看書，但隨著12年國教上路，近年國中會考題型都有大量文字，考驗閱讀能力，聯合報結合地方宮廟資源舉辦的公益作文班，能讓孩子培養閱讀能力。

義天宮主委卓春富也說，當初聯合報提議辦公益作文班，他覺得對下一代孩子很有幫助，一口就答應，如今參與宮廟也逐漸增加，是好事一件。同仁宮總幹事林國鎮也說，宮廟有承擔社會公益的責任，會協助公益作文班繼續辦下去。

捷興宮總幹事謝新興則期許公益作文班規模可再擴大，讓更多人受惠。大有福德宮主委李永昌則說，去年9月首度加入協辦作文班行列，認為把來自四方的善款用在對孩子有希望的地方，很有意義。

碧華國中校長徐淑敏說，很感謝區長劉來通和區公所建立平台，挹注社會資源讓孩子提升閱讀寫作能力，去年碧華國中學生也在會考拿下作文滿級分，相信今年也會有好成績。

劉來通則感謝宮廟長期支持、各校也願意重視培養學生閱讀寫作能力，他也強調，新北市長侯友宜很鼓勵區公所能整合地方資源，作為在地的公益平台，照顧需要幫助的人，他也希望這套模式能推廣到其他地區，讓更多學生受惠。

新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作...
新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作文班，提升下一代閱讀和寫作能力。記者祁容玉／攝影
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新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作...
新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作文班，提升下一代閱讀和寫作能力。記者祁容玉／攝影
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新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作文班，提升下一代閱讀和寫作能力。記者祁容玉／攝影
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新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作文班，提升下一代閱讀和寫作能力。記者祁容玉／攝影
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新北市三重區公所與聯合報合作，媒合三重5間善心宮廟捐款，提供在地中小學開設公益作文班，提升下一代閱讀和寫作能力。記者祁容玉／攝影
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