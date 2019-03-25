參加環保葬人數增 北市：樹葬最多花葬次之

2019-03-25 14:36 中央社 台北25日電



北市樹葬區位在富德公墓詠愛園。 聯合報系資料照／記者邱奕寧攝影 分享 facebook 環保意識抬頭，台北市政府統計，民國103年起，參加環保葬人數漸增，樹葬最多、花葬次之。殯葬管理處今天說，民眾考量後代子孫漸少，盼減少繁複祭祀，才考量選擇參加環保葬。

北市府殯葬處提供參加環保葬人數數據顯示，自103年起，參加人數逐年漸增；107年，海葬人數有133人、花葬1729人、樹葬2396人。今年至2月止，參加樹葬已達416人、花葬276人。

殯葬處處長洪進達今天受訪表示，參加環保葬人數有逐年增加，因民眾環保意識抬頭，且北市靈骨塔樓相關設備、塔位不足，加上北市府長期透過名人、生命教育等方式推廣，讓民眾了解環保葬內容，提高參加環保葬意願。

他說，環保葬分為樹葬、花葬、海葬，樹葬區位在富德公墓詠愛園，花葬區在陽明山臻善園，海葬則是每年3月到10月舉辦，每個月有一場，並依照潮汐狀況出海。

洪進達指出，從數據分析，參加樹葬人數最多，花葬則有逐年增加狀況；殯葬處規劃的樹葬、花葬地點，不僅風景佳，有專人管理，葬區也非常幽靜。他提到，民眾都會以雙手合十或購買鮮花，前往樹葬、花葬指定區域追思先人。

至於參與環保葬人數逐年增加，洪進達分析，可能是因民眾認為，後代子孫逐漸減少，且環保意識抬頭，許多民眾都會希望祭拜祖先方式可化繁為簡，不要像過去一樣繁雜。

他說，北市府為推廣環保葬，除往生者火化費用免費外，從今年1月20日起，冰存遺體也免費，希望提升民眾參與環保葬意願。