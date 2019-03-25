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「口音」不是判斷智慧的標準，「無知」才是

時力北市3議員 籲財產申報修法納市議員

2019-03-25 14:03中央社 25日電

時代力量黨籍3名台北市議員表示，各級民代依法需申報財產並上網公告，但全台近千名市議員卻被排除在外，除呼籲中央修法外，3人率先自主公開財產申報資料，並邀全體議員一起上網公開申報財產資料。

時力台北市議員林穎孟、林亮君、黃郁芬和公民監督國會聯盟政策部主任田君陽今天一同召開「打破黑箱再下一城！自主公開財產申報資料」記者會，現場展示雙方合作建置的公開資訊網站，將邀台北市議會全體議員一起上網公開申報財產。

林穎孟表示，各級民意代表依法每年都需申報財產及上網公告，但公職人員財產申報法在2007年修法後，就將全台市議員排除在外，所有市議員從2008年起只需申報而不需公告。

她認為，這種資訊不透明，對人民來說是不公平的狀況，呼籲中央政府應修正相關法令，將市議員部分一同納入，時力黨團將由立委林昶佐提出修正案，也呼籲大家一起響應。

田君陽也認為，全台912位市議員自2008年後，其財產申報均無法在網路上被查詢，無法向選民交代他們的財產異動狀況，這是不合理現象。

他指出，現行監察院查閱辦法也難如登天，查閱財產申報資料不得抄錄或攝影，且一年只能申請查閱單一議員資料一次，但議員有社會責任向大眾公開相關資料。

黃郁芬和林亮君也都表示，市議員身為公共事務管理者，需受人民監督，全台各縣市過往有許多弊案都和民代相關，公布財產可讓人民檢視所選出的政治人物，盼中央修法讓市議員的財產資訊能公開透明。

林穎孟、林亮君、黃郁芬3人率先自主上網公布財產，3人均無不動產，且存款都在新台幣100萬元以下，她們希望藉此盼拋磚引玉，呼籲其他議員們在修法前能一同跟進響應公開申報資料。

財產申報時代力量

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