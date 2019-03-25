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天氣下周回暖 台北市花季接連登場

2019-03-25 07:32聯合報 記者張世杰╱即時報導

冷氣團來襲，全台各地冷颼颼，氣象局預估周三起回暖，台北市花季系列活動不中斷，「2019竹子湖海芋季」將於3月29日開跑，「2019士林官邸玫瑰展」緊接於3月30日登場，橫跨4月初連假，成為民眾出遊賞花首選。

台北市近年推動「台北花系列」，主打一年四季皆能欣賞時節花卉，從年初率先開跑的茶花展，到接下來的櫻花季、鬱金香展，隨著清明節連假即將到來，台北市預告推出2大花季。

陽明山竹子湖以盛產海芋出名，今年受到暖冬影響，目前竹子湖海芋田間已有不少海芋提早盛開，此外，竹子湖又以繡球花及自然農村的鄉情聞名，附近同時能飽覽農民耕種的精緻花卉、野菜時蔬。

台北市公園處表示，「2019竹子湖海芋季」從3月29日開跑，有別於其他花季活動，除了提供觀賞，更可體驗穿青蛙裝下田採海芋的樂趣，是假日親子出遊的最佳去處。

緊接於3月30日登場的「2019士林官邸玫瑰展」，預計將展示約百品種、上千株玫瑰。台北市公園指出，士林官邸的玫瑰園曾是蔣夫人最喜愛的花園，1996年後便已開放民眾觀賞與休憩，園內佈置由同仁細心規劃，屆時歡迎民眾來尋香。

除了士林官邸的玫瑰展，花博新生園區的「春季玫瑰展」早已開跑，同樣栽種上千株玫瑰，最佳賞花期即日起至4月8日，至於「秋季玫瑰展」預計11月9日至11月24日粉末登場。

竹子湖海芋季即將在3月底登場。本報系資料照
竹子湖海芋季即將在3月底登場。本報系資料照
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海芋北市竹子湖

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