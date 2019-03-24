瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01 聯合報 記者 聯合報 記者 祁容玉 ╱即時報導



去年底九合一選舉後，國民黨氣勢大振，帶動下屆立委黨內參選意願，新北市多個選區也參選爆炸，其中第12選區已有被視為「連家軍」的律師簡榮宗、台北市前市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文表態，3人今天都在汐止跑場拜票，瞄準現任時代力量立委黃國昌，要搶回藍營1席。

簡榮宗是3人中最早表態參選者，今天他由國民黨中央委員連勝文、汐止在地議員白珮茹、廖先翔，及雙北市議員李明賢、張斯綱、李柏毅、耿葳、葉元之等人陪同，到汐止林森市場拜票。

簡榮宗表示，他此次參選，訴求「在地、專業、年輕」，他就住在汐止東勢街，常和太太到林森市場買菜，他今天選擇林森市場作為首個市場拜票地點，象徵在地出發，也強調自身有法律和商學專業，相信能勝任立委工作，爭取建設，希望「城鄉均衡、繁榮地方」。

而今天中午在汐止一場軍系團體大型餐會上，同樣有意參選新北12選居立委的台北市前副市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文也「撞場」，李永萍在台上致詞時，徐正文也帶著團隊在台下拉票，爭取支持。

李永萍說，此次她參選新北12選區立委，是感受到民眾已受夠了民進黨執政，她希望不只在電視上為黨辯護，而是為民眾在國會服務發聲，畢竟國民黨重返執政，才能保障台灣未來。