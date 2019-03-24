親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

與深圳市委書記會面 韓國瑜：背後酸言酸語我不在乎

凌友詩：在自己國家擔任公職何罪之有？不會回台繳罰款

瞄準黃國昌 藍營簡榮宗、李永萍、徐正文角逐汐止立委

2019-03-24 21:01聯合報 記者祁容玉╱即時報導

去年底九合一選舉後，國民黨氣勢大振，帶動下屆立委黨內參選意願，新北市多個選區也參選爆炸，其中第12選區已有被視為「連家軍」的律師簡榮宗、台北市前市長李永萍韓國瑜後援會版主徐正文表態，3人今天都在汐止跑場拜票，瞄準現任時代力量立委黃國昌，要搶回藍營1席。

簡榮宗是3人中最早表態參選者，今天他由國民黨中央委員連勝文、汐止在地議員白珮茹、廖先翔，及雙北市議員李明賢、張斯綱、李柏毅、耿葳、葉元之等人陪同，到汐止林森市場拜票。

簡榮宗表示，他此次參選，訴求「在地、專業、年輕」，他就住在汐止東勢街，常和太太到林森市場買菜，他今天選擇林森市場作為首個市場拜票地點，象徵在地出發，也強調自身有法律和商學專業，相信能勝任立委工作，爭取建設，希望「城鄉均衡、繁榮地方」。

而今天中午在汐止一場軍系團體大型餐會上，同樣有意參選新北12選居立委的台北市前副市長李永萍、韓國瑜後援會版主徐正文也「撞場」，李永萍在台上致詞時，徐正文也帶著團隊在台下拉票，爭取支持。

李永萍說，此次她參選新北12選區立委，是感受到民眾已受夠了民進黨執政，她希望不只在電視上為黨辯護，而是為民眾在國會服務發聲，畢竟國民黨重返執政，才能保障台灣未來。

而徐正文是國民黨中央委員、哈爾濱台商協會常務副會長，他打著「鋼鐵俠」名稱，逐桌發面紙致意，自我介紹時不忘強調，他就是自費花120萬元登公車廣告，力挺韓國瑜選2020總統「 超級韓粉」，積極搭上「韓流」，希望闖過初選。

新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中被視為「連家軍」的律師簡榮宗，今天...
新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中被視為「連家軍」的律師簡榮宗，今天由國民黨中央委員連勝文等人陪同，到林森市場掃街拜票。記者祁容玉／攝影
分享
新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中韓國瑜後援會版主、國民黨中央委員徐...
新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中韓國瑜後援會版主、國民黨中央委員徐正文打著「鋼鐵俠」名號，今天也到汐止一場軍系團體餐會逐桌致意。記者祁容玉／攝影
分享
新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中台北市前副市長李永萍今天也到汐止一...
新北立委第12選區已有3名藍營參選人表態，其中台北市前副市長李永萍今天也到汐止一場軍系團體餐會致意。記者祁容玉／攝影
分享

韓國瑜李永萍

相關新聞

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

北市網球中心懸掛市旗破爛不堪 王鴻薇批零零落落

2019-03-24 15:45

泰國新二代開演唱會 實現歌手夢

2019-03-24 13:46

北市稽查拷貝個資 旅館業者反彈

2019-03-24 07:39

新北就業博覽會 服務業最缺工 儲備幹部薪資35K

2019-03-24 07:39

北市府：解雇7社工違法 新女性聯合會：依法規改善

2019-03-24 00:08

叫阮第一名／鑄造科女生 重訓奪金手「享受寂寞」

2019-03-24 00:04

曾查獲毒品案 觀傳局：稽查特定旅館 於法有據

2019-03-24 00:01

稽查索房客、員工個資 北市旅館業者反彈

2019-03-23 23:57

蘆洲農會慶百年 侯友宜：帶動溪北發展

2019-03-23 23:57

指標案件／林口選手村社宅 辦入厝嘉年華

2019-03-23 23:56

北海岸7處沙灘清出1500公斤海漂垃圾 大陸寶特瓶也有

2019-03-23 21:12

總統府建築百年路跑24日登場 北市凌晨起有封路交管

2019-03-23 20:44

林口社宅入新厝 陳其邁：中央地方合作典範

2019-03-23 17:46

影／林口社宅入厝 侯友宜：新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21

板橋人行道拓寬後路燈竟在中間 市府：最慢5月1日前改善

2019-03-23 17:19

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

影／前妻的卵、國外捐的精 同志媽媽自己懷胎生下來

2019-03-23 21:19

西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52

張錦昆掛起參選立委看板 與好友蕭景田爭取黨內提名

2019-03-24 15:09

高雄輕軌公聽會正反方相爭 民眾韓國瑜上身反對蓋輕軌

2019-03-24 11:32

基隆嶼暑假開放 登島收100元

2019-03-24 00:01

營建署補助一毛不刪 苗栗縣包租代管社會宅7月上路

2019-03-24 09:17

南瑤宮徒步笨港進香 雨中起駕信徒熱情不減

2019-03-24 09:43

雲林斗六柚花盛開 民眾果園野餐音樂相伴

2019-03-24 08:04

竹縣交通事故統計 年輕機車族最易肇事5大路口出爐

2019-03-24 12:42

影／高雄旗津滿月趴 雖遇雨天現場氣氛嗨翻

2019-03-23 21:58

沙鹿這個路口幾乎每周3次車禍 這次貨車違規左轉撞機車

2019-03-24 13:49

高市新任勞工局長王秋冬 南漂助韓「顧勞工」

2019-03-24 15:24

台中熱區停車位收費被批搶錢 交通局：免費被占公平？

2019-03-24 11:18

影／鏟奸除惡衝第一 51歲刑事小隊長不敵血癌隕落

2019-03-24 20:04

「燈流」續發威 潘孟安化身直播主教洋蔥私房菜

2019-03-24 08:54

北市稽查拷貝個資 旅館業者反彈

2019-03-24 07:39

元智大學30周年校慶 校友簽署意向書回饋母校

2019-03-23 23:29

影／盧秀燕出現電視購物台 代言賣台中茂谷柑

2019-03-24 15:21

頭份國中缺教室 縣府補助規畫費

2019-03-23 23:35

高雄大學19周年校慶 3生與學校同年同月同日生

2019-03-23 23:39

台南新增立委選區 服務處紛紛成立競爭激烈

2019-03-24 13:26

影／基隆軍港遷移新里程碑 林右昌：會邀蔡總統來動土

2019-03-24 12:48

勤練書法調理身心 近百歲大師長壽秘訣

2019-03-24 14:09

5個夜景秘境 重振八卦山觀光

2019-03-23 23:39

台中水湳會展中心開工 4年後新地標

2019-03-23 23:35

影／餐飲業用愛情搶商機 戴勝堂：安太座比安太歲重要

2019-03-24 16:18

不讓高雄專美於前 屏東大力行銷鳳梨洋蔥

2019-03-24 18:57

竹市兒藝節30日試營運 3大旅遊路線連假出遊首選

2019-03-24 15:25

台中兩個月1600勞工被資遣 勞工局主動媒合縮短失業期

2019-03-24 12:12

北海岸7處沙灘清出1500公斤海漂垃圾 大陸寶特瓶也有

2019-03-23 21:12

新北就業博覽會 服務業最缺工 儲備幹部薪資35K

2019-03-24 07:39

旗津滿月趴 2千人嗨翻

2019-03-23 23:11

民進黨明立委初選登記 范綱祥棄選議員挑戰立委

2019-03-24 20:21

追隨李昌鈺退而不休精神 桃縣前教育局長爭取立委提名

2019-03-24 20:38

青商會全台發動擦亮反光鏡 屏市83歲老里長來響應

2019-03-24 10:56

國一鼎金路段肇事率高？警方曝光整年車禍數字

2019-03-24 18:29

嘉義市垃圾車來了沒？可透過APP查位置

2019-03-23 23:42

擔心又淹水 美濃居民見築堤擔心「圍堵取代疏濬」

2019-03-24 19:07

北市網球中心懸掛市旗破爛不堪 王鴻薇批零零落落

2019-03-24 15:45

泰國新二代開演唱會 實現歌手夢

2019-03-24 13:46
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top