西門町老字號港式飲茶 遭檢舉衛生欠佳有蟑螂

2019-03-24 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 張世杰 ╱即時報導



位於西門町的老字號港式飲茶金獅樓，遭檢舉環境衛生欠佳，台北市衛生局今天證實，3月14日現場稽查，衛生缺失多達10項，已要求業者限期改善。圖／台北市衛生局提供 分享 facebook 位於西門町的老字號港式飲茶金獅樓，遭檢舉環境衛生欠佳，台北市衛生局今天證實，該業者曾有過稽查不合格紀錄，經複查合格，但近期又接獲民眾反映，已於3月14日再度前往現場稽查，衛生缺失多達10項，已要求業者限期改善，預計下周復查，若仍不合格可處6萬至2億元罰鍰。

金獅樓業者表示，對於民眾用餐感受不佳，店內致上歉意，但餐廳位於屋齡超過40年的老大樓，不免有蟑螂的情況，包括廚房內的衛生缺失，目前都已經改善。

金獅樓為台北市少有的推車港式飲茶，老字號的懷舊風，吸引不少民眾慕名嘗鮮，近期有民眾用餐時，發現有許多小蟑螂穿梭，用餐環境堪憂。

台北市衛生局食藥科技正邱雯萍表示，確實接獲民眾反映，指餐廳的出菜台看到蟑螂，3月14日前往稽查時，確實看見蟑螂出沒，及其他環境衛生缺失，包括抽風扇灰塵過多、抽油煙機油柱厚重、冰箱外觀不潔等，共計多達10項。

邱雯萍指出，已要求業者限期改善，預計下周複查，若仍未改善，可依「食安法」開罰6萬至2億元罰鍰。

不過，金獅樓並非首次稽查不合格，邱雯萍提到，該業者曾有衛生缺失的紀錄，包括工作環境不佳、藏油漬等，同樣經複查才合格；至於為何已有稽查不合格仍未開罰？邱雯萍則說，只要複查合格，開罰就會重新計算，因為衛生環境是動態，也希望給業者改善空間。