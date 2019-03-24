旅外經商有成 扶輪社長率社員修建母校圖書館嘉惠家鄉

2019-03-24 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



台南北門錦湖國小去年8月23日豪雨校園泡水嚴重，經台南東北扶輪社協助重建，今天辦理「希望閱讀圖書捐贈暨圖書室改造揭牌儀式」，其中，該扶輪社社長郭有道是校友，飲水思源的他，旅外經商有成，不忘回饋家鄉，讓師生感動不已。

東北扶輪社辦理希望閱讀活動今年邁入第7年，去年得知錦湖國小在823豪雨後圖書室藏書多數泡水報廢，該校地處「風頭水尾」，周遭盡是農田魚塭，資源匱乏，決議將今年推動希望閱讀學校選定在錦湖國小。

錦湖國小校長周志強表示，東北扶輪社從事社會公益不遺餘力，在推動學校閱讀方面著墨甚深，社長郭有道先生為錦湖國小校友，在事業有成後積極參與社會公益事業，建議資源要花在偏鄉學子閱讀推動這刀口上。

郭有道說，這次積極奔走與全體社員慷慨解囊下共募集經費35萬元，其中，更要感謝台南鳳凰扶輪社張美貞大力協助。除購買大批圖書外，另將經費用於圖書室改造，修繕後原本侷限的空間，因透過師生共同討論與彙集共識，讓圖書室變身成為一能上課、說故事、搜尋資料、可躺可臥的閱讀優質環境。