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旅外經商有成 扶輪社長率社員修建母校圖書館嘉惠家鄉

2019-03-24 15:22聯合報 記者謝進盛╱即時報導

台南北門錦湖國小去年8月23日豪雨校園泡水嚴重，經台南東北扶輪社協助重建，今天辦理「希望閱讀圖書捐贈暨圖書室改造揭牌儀式」，其中，該扶輪社社長郭有道是校友，飲水思源的他，旅外經商有成，不忘回饋家鄉，讓師生感動不已。

東北扶輪社辦理希望閱讀活動今年邁入第7年，去年得知錦湖國小在823豪雨後圖書室藏書多數泡水報廢，該校地處「風頭水尾」，周遭盡是農田魚塭，資源匱乏，決議將今年推動希望閱讀學校選定在錦湖國小。

錦湖國小校長周志強表示，東北扶輪社從事社會公益不遺餘力，在推動學校閱讀方面著墨甚深，社長郭有道先生為錦湖國小校友，在事業有成後積極參與社會公益事業，建議資源要花在偏鄉學子閱讀推動這刀口上。

郭有道說，這次積極奔走與全體社員慷慨解囊下共募集經費35萬元，其中，更要感謝台南鳳凰扶輪社張美貞大力協助。除購買大批圖書外，另將經費用於圖書室改造，修繕後原本侷限的空間，因透過師生共同討論與彙集共識，讓圖書室變身成為一能上課、說故事、搜尋資料、可躺可臥的閱讀優質環境。

今天啟用儀式，由錦湖國小醒獅戰鼓隊揭開序幕，周志強代表學校致贈感謝狀與錦旗，典禮中穿插木箱鼓及英語讀劇表演；圖書室改造啟用揭牌儀式，學校安排小小解說員為與會貴賓說明圖書室改造後的特色與功用。特別的是，由扶輪社社員與眷屬分三組到班級伴讀場面相當溫馨。

台南東北扶輪社協助北門區錦湖國小圖書室重建，今天完成啟用，小朋友開心不已。記者謝...
台南東北扶輪社協助北門區錦湖國小圖書室重建，今天完成啟用，小朋友開心不已。記者謝進盛/攝影
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扶輪社員們還耐心幫小朋友導讀，過程互動熱絡。記者謝進盛/攝影
扶輪社員們還耐心幫小朋友導讀，過程互動熱絡。記者謝進盛/攝影
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台南東北扶輪社協助北門區錦湖國小圖書室重建，校長周志強（右三）說，扶輪社社長郭有...
台南東北扶輪社協助北門區錦湖國小圖書室重建，校長周志強（右三）說，扶輪社社長郭有道（左一）旅外經商有成，不忘回饋家鄉。記者謝進盛/攝影
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豪雨北門偏鄉

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