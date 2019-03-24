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泰國新二代開演唱會 實現歌手夢

2019-03-24 13:46聯合報 記者廖炳棋╱即時報導

泰國新二代賴宏洺（中）與兩位好友籌劃「蜜熊x小賴x郭浣熊」演唱會，一圓歌手夢。圖...
泰國新二代賴宏洺（中）與兩位好友籌劃「蜜熊x小賴x郭浣熊」演唱會，一圓歌手夢。圖/記者廖炳棋翻攝
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身為新住民第二代的賴宏洺（小賴），從小跟著來自泰國的媽媽到處參加新住民歌唱比賽，四處征戰、屢獲佳績，也因此練就豐富的舞台經驗，他國中時期就自學吉他朝音樂路邁進，就讀大一、今年20歲，賴宏洺就和兩位好友籌劃「蜜熊x小賴x郭浣熊」演唱會，一圓歌手夢，移民署台北市服務站主任黃齡玉也到場打氣，他的故事鼓勵了台下許許多多的新住民及二代。

移民署指出，賴宏洺有一個愛唱歌的媽媽陳瑪莉，當初她遠從泰國嫁來時一句中文也不會，因為愛唱歌，就決定從練歌開始，台語、國語、客語都唱，自此，打開她的人際網絡，甚至常常參加各種比賽，還曾得過移民署國際歌唱比賽冠軍。

賴宏洺從小在多元文化的家庭長大，因此耳濡目染地愛上音樂，國中時還自學吉他，朝自己喜歡的音樂路邁進。高中時，順利考上心目中的第一志願華岡藝校。三年來，他認真投入表演藝術領域學習音樂、戲劇及舞蹈課程。由於選填的組別為流行音樂組，所以對樂器演奏、詞曲創作及編曲最擅長；此外，對戲劇表演也展露出天分，於華岡藝校表演藝術科第15屆畢業公演「又見羅密歐」擔任音樂劇演員。

賴宏洺除了參與學校的班展、畢業製作以外，也積極參與校外的各項活動、競賽，包括「新力量發聲-東南亞語親子歌唱比賽」、「燦爛時光-新住民二代個人音樂創作發表會」、「2018就是泰愛唱-台泰交流歌唱比賽」，以及擔任中廣新聞網「緣來-在寶島」新二代特派員...等。

賴宏洺表示，這次唱了泰語、英語、國語、台語等多首歌曲，終於圓夢辦了人生第一場演唱會感到很開心，除了累積自身經驗與實力，同時也希望向媽媽看齊，將自己推出去見見世面，把自己優秀的一面展現出來，期許自己有一天能在音樂及表演藝術領域發光發熱，耕耘出一番成績。

賴宏洺穿著泰國傳統服裝演唱「อยู่ต่อเลยได้ไหม」（可以留的住你嗎？...
賴宏洺穿著泰國傳統服裝演唱「อยู่ต่อเลยได้ไหม」（可以留的住你嗎？）向母國致意。圖/記者廖炳棋翻攝
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賴宏洺演唱會後（中）與新住民姊妹合影。右一為母親陳瑪莉、右二為移民署臺北市服務站...
賴宏洺演唱會後（中）與新住民姊妹合影。右一為母親陳瑪莉、右二為移民署臺北市服務站主任黃齡玉。圖/記者廖炳棋翻攝
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陳瑪莉為兒子賴宏洺首開演唱會獻花打氣。圖/記者廖炳棋翻攝
陳瑪莉為兒子賴宏洺首開演唱會獻花打氣。圖/記者廖炳棋翻攝
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賴宏洺有編曲作曲等專長，演唱英文歌「Take Me Home Country R...
賴宏洺有編曲作曲等專長，演唱英文歌「Take Me Home Country Roads 」（鄉村路帶我回家），並找來高中女同學小提琴伴奏。圖/記者廖炳棋翻攝
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