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非典型國民黨！ 綠分析：老招恐打不過韓國瑜

北市稽查拷貝個資 旅館業者反彈

2019-03-24 07:39聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

近年因小模案等毒趴事件，台北市政府加強聯合稽查力道，觀傳局除要求旅館業者提供旅客姓名、身分證字號、入住退房日期、個人email、手機等，甚至進一步要求被列為「特定營業場所（旅館業）」的22家業者，出具負責人和從業人員名冊，引發業者反彈。有業者指出，觀傳局不只現場瀏覽資料，還將資料拷貝帶走，引發員工恐慌。公會強調，鄰近的新北市就沒這樣稽查。

台北市旅館商業同業公會代理理事長韋建華表示，公會2月27日收到觀傳局公文，指3月7日至14日將展開聯合稽查，要求「特定營業場所（旅館業）」等22家旅館，除了備妥公安、衛生管理資料外，還要出具「每日住宿旅客資料登記」保存期間180天，備置「負責人與從業人員名冊」。

韋建華說，其實自2010年「個人資料保護法」上路以來，為了犯罪偵查與公共安全，旅館業仍不時要配合稽查提供旅客資訊，不同旅館所登記的內容不盡相同，但多數會有姓名、身分證字號、入住退房日期等，可從中推斷出同宿的伴侶，或國籍、性別、生日、居住事由、居留日期和個人email、手機，有些甚至更加詳盡，還登載信用卡卡號、車號、網路平台訂房序號等。

韋建華說，旅館業者須配合政府稽查，但今年22家旅館被列為「特定營業場所」，還進一步要求提供員工的名冊，大家覺得被污名化。到了3月7日稽查當天，觀傳局不只瀏覽旅客和從業人員的備置資料，「沒想到真的拷貝帶走」，許多旅館員工都被嚇到，很擔心個資外流。有業者還說，員工擔憂未來如果資料外洩，他們被歸類在特定營業場所工作，好像與毒品案有關聯一樣，會對親友百口莫辯。

台北市旅館商業同業公會因此向立委鄭天財求助，對稽查內容提出抗議，要求停止稽查，隨後陸續向國發會、市議會、政風處等單位求助，而市府在3月13、14日的聯合稽查時，也未再拷貝從業人員個資。公會22日更為此舉行了「以個人資料保護來檢視旅館業的聯合稽查」論壇，邀集相關專家學者表達看法。

韋建華強調，這次稽查不符比例原則，舉例新北市僅針對有被查到開毒趴的旅館，才館進行毒品防制層級的稽查，而他們幾乎都只是青年旅館，「一張一張的床，怎麼開趴？」表示觀傳局「找錯對象」，更不能將所有業者都污名化。他也強調，旅館業者願意配合犯罪偵查，也希望治安強度愈高愈高，但要求觀傳局訂出SOP，並說明為什麼要索要個些個資，「我們願意提供，但是要說明理由」。

●北市觀傳局：做法會調整

旅館業聯合稽查索要旅客與員工個資，引發業者反彈，對此，台北市觀光傳播局觀光產業科長陳雅慧表示，這次聯合稽查的對象，是22家被列為「特定營業場所」的旅館，名單為警察局提供的，均是曾被警方查獲旅客持有或使用毒品的旅館，強調所有的稽查動作都「於法有據」。

W飯店毒趴命案轟動一時，法務部去年6月12日公布「特定營業場所執行毒品防制措施辦法」，舉凡酒吧、酒家、夜店或提供住宿業務的業者，曾遭查獲有人在內施用或持有毒品，且業者沒事先通報，就會被列入「特定營業場所」，僅有事先向警察機關通報者才不列入。而為何觀傳局要索取旅館業者從業人員資料？陳雅慧說，根據「毒品危害防制條例」第31-1條，明確規定特定營業場所應「備置負責人及從業人員名冊」。

為何要將旅客和員工個資帶走？陳雅慧說，主因是現場翻閱資料要花很多時間，稽查人員穿著背心和制服，浩浩蕩蕩一大群人在大廳，會讓登記住房的旅客覺得很奇怪，影響業者營運，也會有不好的觀感，所以才會選擇帶走，但她強調，事後都會銷毀或退還業者，毋須擔心。不過，如業者有這樣的聲音，如非必要，未來就會留在現場瀏覽，不再帶走，做法會稍微調整。

陳雅慧也坦言，深入瞭解後，發現這次被列入特定營業場所的22家旅館，多數業者並非「知情不報」，而是「不知情」，所以業者才會覺得很無辜，觀傳局也認為這部分確實可以再修法，法務半半年會修一次規定，他們已函文建議法務部，針對特定營業場所可以再修法。

中華民國犯罪學學會理事長蔡田木在論壇中指出，站在警政稽查角度，使用個資有一定的規範，要經過一定申請，建議資料提供和搜集要謹慎，否則會讓旅館業者有侵犯個資的危險。至於旅館業提供個資是否有可能觸犯個資保護法？中央警察大學助理教授潘怡宏說，因是主管機關要求提供個資，旅館業應不會涉及個資法刑責，但是民事責任難逃。

台北市旅館商業同業公會22日舉行了「以個人資料保護來檢視旅館業的聯合稽查」論壇，...
台北市旅館商業同業公會22日舉行了「以個人資料保護來檢視旅館業的聯合稽查」論壇，邀集相關專家學者表達看法。記者魏莨伊／攝影
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