新北就業博覽會 服務業最缺工 儲備幹部薪資35K

2019-03-24 07:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



新北市政府勞工局昨舉辦大型就業博覽會，提供超過3500個工作機會，其中包含兼職職缺約725個，就服處長林澤州說，其中以服務業最缺工，其次為電子科技製造業，服務業儲備幹部約有3萬5千元薪資，電子工程師則有4萬餘元。

新北市長侯友宜昨也為到場的求職者加油打氣，並實際體驗用虛擬科技進行面試，侯友宜說，期盼透過就博會的媒介，讓求職者找到適性適才的工作，也引進AR及VR體驗，讓求職者對應徵職缺及工作環境有更進一步的了解。

就業博覽會昨有台灣玻璃工業、逢興生物科技、麥當勞、海底撈、大倉久和飯店、燦坤在內等73家廠商前往徵才，新北勞工局指出，投遞履歷共有1050人，擬錄用380人，初媒合率約為36.2%。

勞工局說，旅宿餐飲業占總職缺數3成9、電子科技製造業約占總職缺數2成3、批發零售業占總缺數1成5、一般服務業及其他產業則占總職缺數1成5，若錯過博覽會的求職者，也可上新北市人力網網站查詢相關職缺。