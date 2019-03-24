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新北就業博覽會 服務業最缺工 儲備幹部薪資35K

2019-03-24 07:39聯合報 記者王敏旭╱即時報導

新北市政府勞工局昨舉辦大型就業博覽會，提供超過3500個工作機會，其中包含兼職職缺約725個，就服處長林澤州說，其中以服務業最缺工，其次為電子科技製造業，服務業儲備幹部約有3萬5千元薪資，電子工程師則有4萬餘元。

新北市長侯友宜昨也為到場的求職者加油打氣，並實際體驗用虛擬科技進行面試，侯友宜說，期盼透過就博會的媒介，讓求職者找到適性適才的工作，也引進AR及VR體驗，讓求職者對應徵職缺及工作環境有更進一步的了解。

就業博覽會昨有台灣玻璃工業、逢興生物科技、麥當勞、海底撈、大倉久和飯店、燦坤在內等73家廠商前往徵才，新北勞工局指出，投遞履歷共有1050人，擬錄用380人，初媒合率約為36.2%。

勞工局說，旅宿餐飲業占總職缺數3成9、電子科技製造業約占總職缺數2成3、批發零售業占總缺數1成5、一般服務業及其他產業則占總職缺數1成5，若錯過博覽會的求職者，也可上新北市人力網網站查詢相關職缺。

另外台灣每年就有18萬中高齡勞動力退出職場，許多原因都是照顧家中長輩，林澤州表示，新北也有中高齡職場續航中心，提供在職就業者協助，讓勞工無後顧之憂的持續在職場奮鬥。

新北就服處昨舉辦就業博覽會，其中以服務業最缺工。記者王敏旭／攝影
新北就服處昨舉辦就業博覽會，其中以服務業最缺工。記者王敏旭／攝影
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新北就服處昨舉辦就業博覽會，新北市長侯友宜實際體驗虛擬面試系統。記者王敏旭／攝影
新北就服處昨舉辦就業博覽會，新北市長侯友宜實際體驗虛擬面試系統。記者王敏旭／攝影
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新北就服處昨舉辦就業博覽會，新北市長侯友宜為參加面試民眾加油打氣。記者王敏旭／攝...
新北就服處昨舉辦就業博覽會，新北市長侯友宜為參加面試民眾加油打氣。記者王敏旭／攝影
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