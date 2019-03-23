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北海岸7處沙灘清出1500公斤海漂垃圾 大陸寶特瓶也有

2019-03-23 21:12聯合報 記者游明煌╱即時報導

北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾，塑膠廢棄物如寶特瓶飲料、浮球、漁具、塑膠袋等占了60%，參與志工還發現不少從大陸漂來的飲料，直呼好誇張。

北觀處今天結合北海岸小鎮美食店家聯合淨灘，結合浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟如幸福灣莊園、極北懶熊、海灣綠洲、石門會館、貓頭鷹及伊莎貝拉海灣咖啡館與中角灣商家Quiet B. Days 、TP MOTOR CLUB等，自主發起於北觀處轄內白沙灣、淺水灣、婚紗廣場、綠石槽、風箏公園、台二線27.5K、中角灣等7處，新北市環保局、石門區公所等也都參與，共有700多人。

北觀處近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車，是沙灘好幫手，今天清除海漂物垃圾很有效效，北觀處說，統計各沙灘清出海漂垃圾共1500公斤，以塑膠廢棄物為主，如寶特瓶飲料、浮球、漁具、塑膠袋等，占了60%，特別的是有不少是大陸簡體字的飲料，疑從大陸漂流海上再漂至。

北觀處表示，2月開始啟用沙灘清理車，民間也自發性淨灘，但沙灘清理是持續性不間斷工作，須仰賴機械及人工同時作業始能維持沙灘的潔淨美麗，籲請民間企業團體繼續踴躍參與淨灘及淨山，共同維護美麗安全的遊憩空間。

本次活動參與之浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟店家及中角灣店家均主動提供淨灘商品優惠，另這些店家不乏是北海岸遊子返鄉創業的成功案例，例如石門極北懶熊為在地青年自大陸返鄉創業，而海灣綠洲則為台北房仲業返鄉開立景觀餐廳。這些店家不僅提供在地青年就業機會，也透過淨灘活動更凝聚社區成員向心力、促進小鎮發展，對於小鎮觀光與新生貢獻力量。

北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車...
北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾。圖／北觀處提供
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北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車...
北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾。圖／北觀處提供
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北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾。圖／北觀處提供
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北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾。圖／北觀處提供
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沙灘淨灘

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