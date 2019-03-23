北海岸7處沙灘清出1500公斤海漂垃圾 大陸寶特瓶也有

2019-03-23 21:12 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



北海岸今天有七處沙灘舉辦聯合大淨灘，共有700多人參與，近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車是沙灘好幫手，也加入陣容，效果相當不錯，共清出1500公斤海漂垃圾，塑膠廢棄物如寶特瓶飲料、浮球、漁具、塑膠袋等占了60%，參與志工還發現不少從大陸漂來的飲料，直呼好誇張。

北觀處今天結合北海岸小鎮美食店家聯合淨灘，結合浪漫北海岸LOVE樂活企業聯盟如幸福灣莊園、極北懶熊、海灣綠洲、石門會館、貓頭鷹及伊莎貝拉海灣咖啡館與中角灣商家Quiet B. Days 、TP MOTOR CLUB等，自主發起於北觀處轄內白沙灣、淺水灣、婚紗廣場、綠石槽、風箏公園、台二線27.5K、中角灣等7處，新北市環保局、石門區公所等也都參與，共有700多人。

北觀處近日購置一組履帶式鏟裝車、搬運車，是沙灘好幫手，今天清除海漂物垃圾很有效效，北觀處說，統計各沙灘清出海漂垃圾共1500公斤，以塑膠廢棄物為主，如寶特瓶飲料、浮球、漁具、塑膠袋等，占了60%，特別的是有不少是大陸簡體字的飲料，疑從大陸漂流海上再漂至。

北觀處表示，2月開始啟用沙灘清理車，民間也自發性淨灘，但沙灘清理是持續性不間斷工作，須仰賴機械及人工同時作業始能維持沙灘的潔淨美麗，籲請民間企業團體繼續踴躍參與淨灘及淨山，共同維護美麗安全的遊憩空間。