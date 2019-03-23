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總統府建築百年路跑24日登場 北市凌晨起有封路交管

2019-03-23 20:44聯合報 記者翁浩然╱即時報導

總統府建築百年暨統一發票盃台北場路跑活動」明（24日）早總統府前登場，約2萬人參加，因路跑活動使用總統府周邊道路如凱達格蘭大道及仁愛路、金山南路、新生高架等，警方於明天凌晨0時起陸續啟動封路交通管制到早上8時、9時或11時不等，屆時62條公車路線也將受影響，將取消部分停靠站或改道。

因應路跑活動起訖點與攤位將設置於總統府前凱道，凱道（重慶南路至中山南路）、懷寧街（寶慶路至貴陽街）都將從明天凌晨0時到早上11時封閉雙向所有車道，僅凱道（公園路至中山南路）提前於早上9時解除管制。

其他路跑賽道管制路段除新生高架道路於凌晨4時30分到早上8時管制雙向各入出口匝道外，包含公園路（襄陽路到貴陽街）、仁愛路（中山南路到金山南路）、金山南路（仁愛路到濟南路）、中山南路（忠孝西路到愛國西路）、愛國西路（中山南路到博愛路）、博愛路（愛國西路到寶慶路）、寶慶路（博愛路到重慶南路）、重慶南路（衡陽路到貴陽街）則都約從清晨6時管制到早上8時，封閉部分或全部車道。

警方表示，活動管制期間，民眾車輛可提前改道行駛，凱道東西向車流換行駛貴陽街、愛國西路或常德街；仁愛路往西車流則仍有南、北兩側慢車道能通行，也可改走愛國東路或忠孝東路。

至於平常穿越仁愛路及景福門圓環的南北向車流，則需改道行駛金山南路（往北）、延平南路、中華路；原新生高架道車流則可選擇改道新生北路或中山北路。

「總統府建築百年暨統一發票盃台北場路跑活動」明（24日）早總統府前登場，約2萬人...
「總統府建築百年暨統一發票盃台北場路跑活動」明（24日）早總統府前登場，約2萬人參加，賽道路段將有封路交管。圖／警方提供
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總統府路跑金山

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