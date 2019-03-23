影／南華大學傑出校友 縣長、鎮長、鄉長同獲獎

2019-03-23 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 卜敏正 ╱即時報導



私立南華大學今天上午舉辦創校23周年校慶，暨校友回娘家活動，嘉義縣長翁章梁、大林鎮長簡志偉、溪口鄉長孫維聰等11人獲頒傑出校友，都感謝母校栽培，來自各地的校友們，共同祝賀母校23歲生日快樂。

南華大學創立於1996年，是由佛光山星雲大師，凝聚信眾力量創辦，近年來學校致力推動生命教育及環境永續，過去一年獲頒國家品質獎、國家圖書館綜合評比「學術影響力」，連續四年為全國私校第一、107學年度新生註冊率也是全國私立大學第一，更連續三年蟬聯「世界綠色大學百大學校」，全球第66名等多項榮譽。

「聰明校長有聰明的領導！」翁章梁打趣的說，回到母校參與校慶活動感受特別不一樣，每年都看見學校在林聰明校長領導下，持續進步、成長，相當感動也與有榮焉，很榮幸獲頒傑出校友獎。

翁章梁說，擔任縣府社會局長任內，到南華進修取得非營利事業管理研究所碩士，他不僅學到實務知識，也認識許多非營利夥伴，結合更多資源運用在工作上，未來縣府也會與學校簽署產學合作關係，讓學生到南華就讀，透過實務經驗、學用合一。