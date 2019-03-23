台商大廠回台投資熱錢湧入台中 頂級商辦市場開打

2019-03-23 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 趙容萱 ╱即時報導



台中市前年躍升全國第二大都市，近期隨著美中貿易大戰開打，台商紛紛返鄉投資設廠、甚至置產，近期巨大機械、車王電子台商回流，分別在台中投資50億元、25億元的資金，房產業看好頂級商辦市場，包括聯聚中雍、台中商銀企業總部、網銀國際總部等頂級商辦，以及多家大型集團總部將陸續在七期插旗。聯聚建設董事長江韋侖今天宣布，聯聚對七期頂級商辦買氣充滿信心，將推出更大的商辦產品。

「聯聚中雍大廈」即將完工，聯聚建設今天為聯聚中雍大廈廣場公共藝術「行」舉行揭幕儀式，吸引已承購的台商及家屬從全球各地返台參與。

江韋侖說，「行」是一座高6.8公尺，重1.3噸的青銅人形雕塑，拿著針柏植栽，代表永續、環保、向前行的精神，象徵台商勇往直前闖出一片天，發展成為全球產業鏈不可或缺的一環，其中不乏產業界隱形冠軍在異地功成名就，選擇根留台灣，傳承成功經驗。

江韋侖說，聯聚中雍是聯聚首座商辦大樓，坐落新光三越、大遠百中間，規畫72戶，20多名承購的企業主以傳產業台商為主，很多企業主一出手就購買多個樓層規畫企業總部，銷售逾7成，預計今年5月落成。