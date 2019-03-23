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影／林口社宅入厝 侯友宜:新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，除了邀請居民共同參與盛會，也請來行政院副院長陳其邁及內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群，還有新北市長侯友宜擔任貴賓，共同啟動入厝儀式，祈求社會住宅圓滿順利。

侯友宜在致詞時表示，林口地區在三年前大約有10萬的人口，現在大約有11萬人，林口地區越來越繁榮。林口社會住宅興建，當初是為了世大運選手村所蓋，有相當不錯的品質，他向大家透露，新北市到3月21號的總人口數是399萬8775人，他預估下個月就會達到400萬人口，而為慶祝新北市人口達400萬，新北市府將會從最近遷入戶籍的人口中抽出一位幸運兒，贈送一間淡水的套房，人人都有機會，他呼籲大家趕快把戶口遷來新北市。

行政院副院長陳其邁表示，社會住宅是政府努力推動的重大政策，希望年輕人能夠以優惠的租金租到房子，運用省下來的錢成就自己更大的夢想，讓年輕人敢婚敢生。林口社會住宅是全台灣最大的社會住宅，總共有3400多戶，而且百分之百都是只租不售，他開玩笑說自己不方便大肆宣傳，因為能住在林口社會住宅都是很幸福的人，他怕沒有機會住進來的人心裡會不服氣。

林口社會住宅今天舉辦入厝嘉年華活動，請來行政院副院長陳其邁（左）和新北市長侯友宜...
林口社會住宅今天舉辦入厝嘉年華活動，請來行政院副院長陳其邁（左）和新北市長侯友宜共同啟動入厝儀式。記者杜建重／攝影
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林口社會住宅今天舉辦入厝嘉年華活動，侯友宜在致詞時表示，他預估下個月新北市就會達...
林口社會住宅今天舉辦入厝嘉年華活動，侯友宜在致詞時表示，他預估下個月新北市就會達到400萬人口，為慶祝新北市人口達400萬，新北市府將會抽出一位幸運兒，贈送一間淡水的套房，他呼籲大家趕快把戶口遷來新北市。記者杜建重／攝影
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國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，行政院副院長陳其邁及內...
國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，行政院副院長陳其邁及內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群一同與居民搓湯圓，祈求生活圓滿順利。記者杜建重／攝影
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國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，林口社會住宅是全台灣最...
國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，林口社會住宅是全台灣最大的社會住宅，總共有3400多戶。記者杜建重／攝影
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國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，除了邀請居民共同參與盛...
國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，除了邀請居民共同參與盛會，也請來行政院副院長陳其邁及內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群，還有新北市長侯友宜擔任貴賓，共同啟動入厝儀式，祈求社會住宅圓滿順利。記者杜建重／攝影
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社會住宅林口

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