影／林口社宅入厝 侯友宜:新北人口達400萬抽獎送套房

2019-03-23 17:21 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



國家住宅及都市更新中心今天舉辦林口社會住宅入厝嘉年華活動，除了邀請居民共同參與盛會，也請來行政院副院長陳其邁及內政部次長兼國家住都中心代理董事長花敬群，還有新北市長侯友宜擔任貴賓，共同啟動入厝儀式，祈求社會住宅圓滿順利。

侯友宜在致詞時表示，林口地區在三年前大約有10萬的人口，現在大約有11萬人，林口地區越來越繁榮。林口社會住宅興建，當初是為了世大運選手村所蓋，有相當不錯的品質，他向大家透露，新北市到3月21號的總人口數是399萬8775人，他預估下個月就會達到400萬人口，而為慶祝新北市人口達400萬，新北市府將會從最近遷入戶籍的人口中抽出一位幸運兒，贈送一間淡水的套房，人人都有機會，他呼籲大家趕快把戶口遷來新北市。