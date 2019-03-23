親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

賣芭樂被綠委質疑「能吃全台？」 郭台銘：我接地氣

新女性聯合會勞資爭議 北市府4月2日調解

2019-03-23 16:44中央社 台北23日電

新女性聯合會7名社工質疑薪資算法，並在工會臉書上貼文，事後被無預警解僱。台北市勞動局今天指出，4月2日將召開調解會，若爭議未解，將持續輔導勞工提出確認僱傭關係之訴。

接受台北市政府委託處理家暴個案的新女性聯合會，被所屬7名社工質疑薪資算法，進而引發勞資爭議。台北市勞動局長賴香伶12日指示成立專案小組，與台北市社會局共同調查爭議；18日赴新女性聯合會進行第一次勞動檢查，當天下午約5時社會局通報，新女性聯合會已正式解僱該7名社工。

新女性聯合會常務理事黃碧芬指出，去年12月間，有社工對社會局委託機構的方案契約申報核銷金額有意見，機構已依社工意見進行修正，但社工後續在臉書上貼文指白色恐怖，讓辦公室氣氛很差、大家無法做事，才動用勞動基準法第12條規定，予以解僱。

事發後，台北市勞動局發布聲明表示，勞基法第12條雖然明訂雇主遇到某些狀況時能不經預告就終止勞動契約，但新女性聯合會此舉違反「最後手段原則」，應該立即改善。

勞動局19日並協助7名社工申請勞資爭議調解、約訪，並製作勞動檢查訪談紀錄，也同步約訪新女性聯合會，22日再請新女性聯合會提具資料至勞動局完成勞動檢查。

勞動局另排定4月2日召開調解會議，讓新女性聯合會與社工協商；若爭議未解，勞動局將繼續輔導勞工提出確認僱傭關係之訴，並輔導申請勞工權益基金補助訴訟費、律師費及訴訟期間生活費用。

勞動局表示，本案因涉及勞動基準法第74條第2項「雇主不得因勞工向雇主或主管機關申訴，而予以解僱或其他不利之處分。」勞動局已進入調查程序，如查證違法，可裁罰新台幣2萬元至30萬元，且依據同條第3項規定，該解僱行為無效。

社工北市薪資

相關新聞

板橋人行道拓寬後路燈竟在中間 市府：最慢5/1前改善

2019-03-23 17:19

前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11

蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

勇源基金會執行長陳致遠 提供身障孩子表演舞台

2019-03-22 23:41

原民運動會登場 新北要拚第一

2019-03-22 23:32

國語日報精選版 泰世官網看得到

2019-03-22 23:20

販賣機進校園 家長憂高糖高熱量

2019-03-22 23:07

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

新北行動治理到金山 副市長暸解水利設施

2019-03-22 19:27

新莊運動中心行不便 議員要求通行安全

2019-03-22 19:26

貢寮防災演練好逼真 空拍機吊掛物資

2019-03-22 19:25

30年發1.1億元 核二廠助學金開放申請

2019-03-22 19:25

緩解塞車 新北縮減捷運施工圍籬

2019-03-22 14:21

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

北市玫瑰展開展 今年主打綠野仙蹤擴大舉辦

2019-03-22 12:11

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

多久沒聽到沿街叫賣聲了 「台南古城節」懷舊登場

2019-03-23 09:44

選舉衝擊麻豆文旦 郭國文聯手陳吉仲穩定民心

2019-03-23 10:15

「台灣很漂亮但街上有垃圾」 法國交換女學生發動掃街

2019-03-23 11:49

等了20年！台中水湳會展中心今開工

2019-03-23 11:52

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

春暖花開遊花海 員林市數十萬朵蜀葵花怒放迎客

2019-03-22 22:08

麻豆文旦去年因這件事滯銷 陳吉仲「拜託媒體先查證」

2019-03-22 20:15

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

高雄這支測速桿連獲取締冠軍 警增設LED為民看緊荷包

2019-03-23 14:57

基隆港水上計程車今年開航？港公司：加緊評估中

2019-03-22 18:34

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

「韓國瑜，氣魄站出來」基隆出現力挺韓市長選總統布條

2019-03-23 15:53

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08

恆春機場「大限」將至 ? 屏縣再提包機延長計畫

2019-03-23 11:01

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

IRONMAN巿民廣場辦流水席 台東市公所罰沒收1萬保證金

2019-03-23 13:44

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

種韓國瑜樹被批造神 愛種樹公司：不管藍綠都要呼吸

2019-03-23 13:06

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

竹東僅剩兩層樓日式警察宿舍 文史工作者憂心消失

2019-03-23 11:30

「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

宜蘭綠博30日登場 萬坪稻田「長」出巨大熱帶魚

2019-03-22 23:27

首辦旗津沙灘滿月趴遇雨天 潘恒旭：帶著快樂的心情

2019-03-23 15:19

大甲媽祖見證 同志伴侶甜蜜辦婚禮

2019-03-23 16:13

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

久盼恐落空？三地村集會所因有人反對停工

2019-03-22 23:03

注意！新竹縣新豐鄉 29日將停水10小時

2019-03-23 13:10

影／落淚也要捐 楓香舞團6小朋友捐長髮幫助癌友

2019-03-23 09:03

台中兩岸客輪逆勢漲 郵輪客創新低

2019-03-23 00:04

力抗鳳梨崩價 她選立委先完售800斤鳳梨捐慈善

2019-03-23 14:38

自立陸橋拆除 平面道路通車

2019-03-22 23:18

基隆嶼封5年拚暑假重開放 每人擬收100元維護費

2019-03-23 12:52

穿越台9線才能到校 瑞北國小請命設置紅綠燈

2019-03-22 17:47

7千萬整修嘉市棒球場 李俊俋、黃敏惠盼帶動運動經濟

2019-03-22 18:34
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top