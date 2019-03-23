新女性聯合會勞資爭議 北市府4月2日調解

2019-03-23 16:44 中央社 台北23日電



新女性聯合會7名社工質疑薪資算法，並在工會臉書上貼文，事後被無預警解僱。台北市勞動局今天指出，4月2日將召開調解會，若爭議未解，將持續輔導勞工提出確認僱傭關係之訴。

接受台北市政府委託處理家暴個案的新女性聯合會，被所屬7名社工質疑薪資算法，進而引發勞資爭議。台北市勞動局長賴香伶12日指示成立專案小組，與台北市社會局共同調查爭議；18日赴新女性聯合會進行第一次勞動檢查，當天下午約5時社會局通報，新女性聯合會已正式解僱該7名社工。

新女性聯合會常務理事黃碧芬指出，去年12月間，有社工對社會局委託機構的方案契約申報核銷金額有意見，機構已依社工意見進行修正，但社工後續在臉書上貼文指白色恐怖，讓辦公室氣氛很差、大家無法做事，才動用勞動基準法第12條規定，予以解僱。

事發後，台北市勞動局發布聲明表示，勞基法第12條雖然明訂雇主遇到某些狀況時能不經預告就終止勞動契約，但新女性聯合會此舉違反「最後手段原則」，應該立即改善。

勞動局19日並協助7名社工申請勞資爭議調解、約訪，並製作勞動檢查訪談紀錄，也同步約訪新女性聯合會，22日再請新女性聯合會提具資料至勞動局完成勞動檢查。

勞動局另排定4月2日召開調解會議，讓新女性聯合會與社工協商；若爭議未解，勞動局將繼續輔導勞工提出確認僱傭關係之訴，並輔導申請勞工權益基金補助訴訟費、律師費及訴訟期間生活費用。

勞動局表示，本案因涉及勞動基準法第74條第2項「雇主不得因勞工向雇主或主管機關申訴，而予以解僱或其他不利之處分。」勞動局已進入調查程序，如查證違法，可裁罰新台幣2萬元至30萬元，且依據同條第3項規定，該解僱行為無效。