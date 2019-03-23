北市立委黨內初選非全民調 徐弘庭王鴻薇：遺憾但尊重

2019-03-23 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



國民黨北市立委初選第一梯次開跑第七選區(信義、南松山)由現任立委費鴻泰、市議員王鴻薇登記參選，第八選區(文山、南中正)有現任立委賴士葆、市議員徐弘庭登記參選，昨天經審查委員確認參選資格合格，同時確定初選方式，民意調查占70%，加黨員投票占30%。不過，徐弘庭、王鴻薇下午共同發出聲明，認為立委初選制度未依慣例，最後由市黨部審查小組決定是黨員投票加民調「三七比」，兩人均表遺憾但尊重。

對此，市黨部主委黃呂錦茹指出，這是經過協調的結果，並依照黨內機制做出的決定。昨天協調時，王鴻薇、徐弘庭主張全民調，但賴士葆、費鴻泰主張黨員投票加民調三比七，依黨內機制，受權資格審議委員會討論。委員會成員11人，議長、副議長、議會書記長、市黨部主委、台北市的委員共11人，經採無記名投票後，結果決定採用「三七比」，程序公開透明 。

徐弘庭和王鴻薇發表聲明指出，協調過程中以過去十多年北市立委初選均採全民調，且目前黨部根本未完成具投票資格黨員審查，應該循往例採取全民調，可惜未經對手及市黨部審查小組支持。徐弘庭及王鴻薇對結果表示遺憾，但尊重最後結果。

王鴻薇提到，有投票資格的黨員目前仍未清查完畢，而且黨員戶籍和黨籍存在不同區，投票資格該如何認定將產生爭議。王鴻薇認為初選還是採全民調比較單純。

徐弘庭也表示，認同黨內初選，黨員參與的精神，但黨員投票在倉促的時間下，實施上會有現實的困難，可預期的有效黨員數將會在市黨部決定的4/9繳費截止日前，每日不斷的浮動，全民調納入黨員民調或許是更好的方式。