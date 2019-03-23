前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 胡瑞玲 ╱即時報導



前台灣省議員李玉泉家屬今在三重天台影城舉辦追思會，行政院長蘇貞昌以及新北市前巿長朱立倫都到場致哀。

回憶李玉泉，朱立倫說，老省議員是兩屆新北市政顧問，除了協助市府許多公共事務，私下也是個熱心公益的人，是位非常善心的長者，因此，特地前來節哀。