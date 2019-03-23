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前省議員李玉泉享壽84歲 今天台影城舉辦追思會

2019-03-23 14:11聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

前台灣省議員李玉泉家屬今在三重天台影城舉辦追思會，行政院長蘇貞昌以及新北市前巿長朱立倫都到場致哀。

回憶李玉泉，朱立倫說，老省議員是兩屆新北市政顧問，除了協助市府許多公共事務，私下也是個熱心公益的人，是位非常善心的長者，因此，特地前來節哀。

李玉泉於2月19日因肺癌病逝家中，享壽84歲，曾擔任過台灣省第五、六、七屆省議員，在1971年接管三重天台戲院，並於1996年創辦天外天有線電視。

三重天台影城、前台灣省議員李玉泉。記者胡瑞玲／攝影
三重天台影城、前台灣省議員李玉泉。記者胡瑞玲／攝影
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新北市前巿長朱立倫前往三重天台影城參加前台灣省議員李玉泉追思會。記者胡瑞玲／攝影
新北市前巿長朱立倫前往三重天台影城參加前台灣省議員李玉泉追思會。記者胡瑞玲／攝影
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朱立倫行政院

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