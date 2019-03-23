IRONMAN巿民廣場辦流水席 台東市公所罰沒收1萬保證金

2019-03-23 13:44 聯合報 記者 聯合報 記者 羅紹平 ╱即時報導



世界知名的IRONMAN 台灣公司今、明2天在台東舉辦2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，共吸引37國逾5000位選手參賽，昨天晚上在台東市南京路市民廣場舉辦選手之夜，且大擺流水席要讓外國朋友體驗台灣的辦桌文化，引發民眾熱議，台東市公所今天決定沒收保證金1萬元；台灣IRONMAN 表示「我們違規在先，願接受台東市公所處分」。

2019 IRONMAN 70.3 Taiwan鐵人三項國際賽，今天起一連2天在台東舉辦，報名選手約5000人，台灣鐵人三項有限公司向台東市公所申請昨天晚上在台東市南京路廣場舉辦鐵人（選手）之夜，也搭棚擺了500桌流水席。

昨晚有市眾在臉書社群貼文：「日前親友向台東市公所申請在南京廣場辦桌被打回票，今天卻有在南京路廣場上辦流水席大宴賓客，這樣的行為讓小市民很 不能理解.......」文章一出引發網友熱議，有網友質疑主辦單位特權，但也有人支持說：「我雖沒到現場看但聽說很熱鬧，.....給外國人一個不一樣的體驗....只要不擾人整理乾淨，這也算空前，個人看法」。

台東市公所表示，基於鼓勵社會公益活動，對於社團舉辦文教活動，都會無償提供場地，但酌收保證金，只要場地無損，保證金就全數退回，因南京路市民廣場使用管理辦法嚴禁辦桌餐飲，台灣鐵人公司已違規，將沒收保證金。