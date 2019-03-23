關渡公園再現死禽野鳥屍 禽流感確診

2019-03-23 13:31 中央社 台北23日電



台北市動保處日前獲報，關渡自然公園溝渠再度出現漂流死禽，派員到場後發現，鄰近水田還有野鳥屍體，經送檢後，確定死禽及其中1隻野鳥感染H5N2禽流感病毒，現場已消毒。

台北市動物保護處防疫檢驗組長連韻晴今天表示，關渡自然公園灌溉溝渠在16日發現有漂流死禽，派員到場後發現，現場共42隻鳥屍，包含土雞40隻、夜鷺1隻及鵝1隻，當場進行檢體採樣、環境消毒及死禽清運。檢體經送驗後，確定感染H5N2禽流感病毒。

她指出，20日獲報，關渡自然公園灌溉溝渠再度出現6隻漂流死禽，防疫員到場後發現，死禽為土雞5隻、鵝1隻，且在旁邊水田發現尖尾鴨及蒼鷺屍體，經送驗後，發現6隻死禽及蒼鷺確診，尖尾鴨尚在檢驗。

她表示，初步研判，6隻死禽應該與16日漂流死禽是同一批，但不排除有人惡意丟棄死禽，將與其他單位合作擴大追查死禽來源。

另外，台北市家禽批發市場繼16日出現土雞感染禽流感案例後，19日再度出現感染案例。

台北市動保處指出，家禽批發市場19日通報，一批從屏東縣萬巒鄉一處養禽場的紅羽土雞屠體出現異常，經獸醫師檢查發現，雞隻屠體呈現部分潮紅、眼周區腫脹等疑似禽流感症狀。

動保處表示，防疫員先扣留61隻雞屠體，其中，3隻送檢驗，其餘58隻凍存。檢驗後發現，雞屠體確定感染H5N2禽流感病毒，後續依程序銷毀。