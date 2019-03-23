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北市就博會花博登場 204家業者開出7673職缺

2019-03-23 12:54聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業博覽會，共有8531個正職工作或實習機會，並在現場直接面試，將進行到下午4時，因應年後民眾轉職熱潮，同時鼓勵在學學生體驗職場；正職職缺平均最高薪達4萬元，平均最低則為3.3萬元。

今天就業博覽會參與的廠商共204家，分別為57家住宿及餐飲業、41家製造業、34家批發零售業，開出7673個正職職缺與858個實習機會，都是歷年來最多；上午由副市長鄧家基、勞動局長賴香伶等人為活動揭開序幕。

就服處長游淑真說，20歲到24歲的年輕族群失業率約在5、6年前達到高峰17.9%，去年仍有13.7%，因此近5年就業博覽會才結合實習體驗，供學生在出社會前也能累積工作機會，還有機會一畢業即就業，盼藉此增加年輕人就業機會，去年活動就吸引1萬人前來找工作。

職場體驗實習今年就有35家廠商參與，包含台灣微軟、華碩電腦、雄獅旅遊、勤業眾信、台新金控、Dcard、活動通、昇恆昌等優質企業實習面試機會，提供最高時薪220元、月薪4.4萬元等條件。

就服處也指出，今年就業博覽會也有業者提供優渥薪資條件，其中餐飲業徵求儲備幹部或店長、店經理的頻率極高，提供的平均資薪水準大致落在3.5萬到3.8萬元，其中「肉多多餐飲集團」還徵求3名超級店長，薪資從6萬起跳，最高可達15萬元，主要任務是拓點展店，因此要求相關餐飲業工作經驗3年以上，具店面營運控管經驗等能力。

其他如屈臣氏徵求門市藥師，薪資達5.5萬到6.5萬元；中興大業巴士、淡水客運則徵駕駛員，起薪都在4萬元以上，最高薪資可達7.5萬元；板信商銀徵儲備理專人員，最高月薪達5.5萬元以上；集雅科技公司則徵求系統架構師、資深前端工程師，起薪也都超過8萬元，最高薪資甚至可到16萬元。

另外，近年赴海外工作人數有持續增加趨勢，就博會徵才廠商也開出49個海外工作機會，包含霹靂國際多媒體公司、正新橡膠工業、合興餐飲及台灣東利多公司等。

北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業...
北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業博覽會，正職工作與實習體驗共有8531個機會。記者翁浩然／攝影
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北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業...
北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業博覽會，由副市長鄧家基（前排中）、勞動局長賴香伶（前排左四）為活動揭開序幕。記者翁浩然／攝影
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北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業...
北市就業服務處今天在花博爭艷館舉行「OKWORK‧學而實習之」職場體驗實習暨就業博覽會，正職工作與實習體驗共有8531個機會。記者翁浩然／攝影
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