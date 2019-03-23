擔心登革熱侵襲 台南山上公所辦防治誓師大會實務教學
暖冬天氣適合登革熱病媒蚊斑蚊繁殖生長，為不讓登革熱疫情蔓延，台南市山上區公所今天在山上區天后宮廣場舉辦「誓師大會暨孳生源巡檢實務教學」，區長余基吉動員各里里長、社區發展協會理事長、社區志工義工及區公所員工100多人，宣誓投入防治登革熱後到鄰里清除孳生源，針對菜園、空地、空屋及髒亂點等巡檢清理，希望加強里民登革熱防疫觀念。
區公所表示，活動邀請防疫中心專員解說登革熱病媒蚊類型、傳染途徑及發病狀況，並介紹多樣傳染病預防方法，實地巡檢孳生源提升與會人員防疫認知與防疫觀念，做好自主防疫管理。區公所也發獎金表揚鼓勵績優志工。
余基吉表示，山上區屬農村型社區，有很多空地及空屋加上雨季即將來臨，為加強居民對自家環境衛生的重視，特地號召在地里長、里民、環保志義工、清潔隊、衛生所等全區動員，一同來呼籲里民，要有「打拼為自己」的觀念來整理自家環境，並配合里辦公處轉發宣導單、自我檢查表，進而確實配合做好清除孳生源。
區公所指出，登革熱防治有四大訣竅，一是「巡」─經常巡檢，檢查居家室內外可能積水的容器。二是「倒」─倒掉積水，不要的器物予以丟棄。三是「清」─減少容器，使用的器具也都應該澈底清潔。四是「刷」─去除蟲卵，收拾或倒置勿再積水養蚊；登革熱防疫工作需由公部門與民眾攜手合作才能從居家環境中徹底落實，讓社區保持低病媒密度、隨時維護社區環境達到預防疫情流行目標。
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