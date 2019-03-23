擔心登革熱侵襲 台南山上公所辦防治誓師大會實務教學

2019-03-23 11:55 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



暖冬天氣適合登革熱病媒蚊斑蚊繁殖生長，為不讓登革熱疫情蔓延，台南市山上區公所今天在山上區天后宮廣場舉辦「誓師大會暨孳生源巡檢實務教學」，區長余基吉動員各里里長、社區發展協會理事長、社區志工義工及區公所員工100多人，宣誓投入防治登革熱後到鄰里清除孳生源，針對菜園、空地、空屋及髒亂點等巡檢清理，希望加強里民登革熱防疫觀念。

區公所表示，活動邀請防疫中心專員解說登革熱病媒蚊類型、傳染途徑及發病狀況，並介紹多樣傳染病預防方法，實地巡檢孳生源提升與會人員防疫認知與防疫觀念，做好自主防疫管理。區公所也發獎金表揚鼓勵績優志工。

余基吉表示，山上區屬農村型社區，有很多空地及空屋加上雨季即將來臨，為加強居民對自家環境衛生的重視，特地號召在地里長、里民、環保志義工、清潔隊、衛生所等全區動員，一同來呼籲里民，要有「打拼為自己」的觀念來整理自家環境，並配合里辦公處轉發宣導單、自我檢查表，進而確實配合做好清除孳生源。