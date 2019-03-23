蘆洲農會慶百年 侯友宜：未來還要發展蘆南蘆北

2019-03-23 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張曼蘋 ╱即時報導



新北市蘆洲區農會今天上午舉辦「108年度農民節暨百周年慶祝大會」，邀來蘆洲區大型神將繞場祈福庇佑，場外還有農產市集展售，吸引大批民眾前往選購。新北市長侯友宜也到場祝賀，表示蘆洲正在轉變，未來還要發展蘆南跟蘆北，未來絕對不只是像現在這樣，不但可以跟三重並駕齊驅，甚至可以超過三重埔，還可以接淡水八里五股等地，新北有蘆洲這個土地，可帶動溪北的發展。

蘆洲區農會長年以來以優質的農業金融表現聞名，近10年來獲農業金融獎項無數，此外農會還成立「蘆農樂活館」，會主動到蔬菜產地檢驗，定期舉辦展售協助小農行銷，更是提供消費者購買安心農特產品的好所在。

蘆洲區農會理事長李賢宗表示，蘆洲早期以務農為主，曾是大台北近郊蔬菜的主要產區，由於蘆洲的地理位置優越，運銷時間短，增加蔬菜的新鮮度，農會自74年辦理加速農業升級的精緻蔬菜栽培計畫，並組織「精緻蔬菜產銷班」，改善境內蔬菜的生產環境及一貫產銷輔導。