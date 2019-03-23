四照、野鴉椿、西施花 北投植樹栽下陽明山特種花

2019-03-23 09:53 聯合報 記者 聯合報 記者 羅建旺 ╱即時報導



林務局羅東林區管理處今天指出，為保育國土、自然生態投注心力，與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司簽訂植樹合作備忘錄，今天在台北市北投區湖田段編號第3008號保安林，一起種下200株苗木。

特別的是，選種的是陽明山區特殊分布的四照花、野鴉椿等，還有西施花，金毛杜鵑等景觀原生植物。

羅東林區管理處表示，綠洲餐飲管理顧問股份有限公司與林務局羅東林區管理處是首次合作，簽訂2年植樹合作備忘錄，由公司主管帶領下，讓平日於廚房揮汗及服務顧客的員工們，挽起袖子，不是為了美味的料理，而是挖樹穴，種下小樹苗，為環境盡一分心力，並將繼續照顧今年種下的苗木，排定時間除草、進行修枝等撫育工作。

羅東林區管理處表示，植栽在種樹選擇上，特別以生態分布上具特殊意義兼具觀賞價值的樹種，如野鴉椿、四照花、西施花、金毛杜鵑等原生植物。

其中，野鴉椿經常出現在硫磺泉環境的植群，最大特色是反捲艷紅的果皮內包著黑得發亮的種子，秋天結實時，十分吸睛，花具香味，為蜜源植物。

另外，四照花在台灣為稀有植物，米白色苞片碩大，非常顯眼。

西施花除因花色具觀賞價值，更為杜鵑花內少數具有香味的植物。