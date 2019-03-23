親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

港府超賣面子給韓國瑜 大陸網民卻因為「這群人」酸他…

四照、野鴉椿、西施花 北投植樹栽下陽明山特種花

2019-03-23 09:53聯合報 記者羅建旺╱即時報導

林務局羅東林區管理處今天指出，為保育國土、自然生態投注心力，與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司簽訂植樹合作備忘錄，今天在台北市北投區湖田段編號第3008號保安林，一起種下200株苗木。

特別的是，選種的是陽明山區特殊分布的四照花、野鴉椿等，還有西施花，金毛杜鵑等景觀原生植物。

羅東林區管理處表示，綠洲餐飲管理顧問股份有限公司與林務局羅東林區管理處是首次合作，簽訂2年植樹合作備忘錄，由公司主管帶領下，讓平日於廚房揮汗及服務顧客的員工們，挽起袖子，不是為了美味的料理，而是挖樹穴，種下小樹苗，為環境盡一分心力，並將繼續照顧今年種下的苗木，排定時間除草、進行修枝等撫育工作

羅東林區管理處表示，植栽在種樹選擇上，特別以生態分布上具特殊意義兼具觀賞價值的樹種，如野鴉椿、四照花、西施花、金毛杜鵑等原生植物。

其中，野鴉椿經常出現在硫磺泉環境的植群，最大特色是反捲艷紅的果皮內包著黑得發亮的種子，秋天結實時，十分吸睛，花具香味，為蜜源植物。

另外，四照花在台灣為稀有植物，米白色苞片碩大，非常顯眼。

西施花除因花色具觀賞價值，更為杜鵑花內少數具有香味的植物。

羅東林區管理處期待在兩單位共同努力下，營造一個具有生態功能的小園地。

野鴉椿艷紅果皮跟黑亮種子，十分吸睛。圖／林務局羅東林區管理處提供
野鴉椿艷紅果皮跟黑亮種子，十分吸睛。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
林務局羅東林區管理處與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司　簽訂植樹合作備忘錄，今天在台...
林務局羅東林區管理處與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司　簽訂植樹合作備忘錄，今天在台北市北投區湖田段編號第3008號保安林，一起種下200株苗木，特別的是，栽植苗木是陽明山區特殊分布的四照花、野鴉椿等，還有西施花，金毛杜鵑等景觀原生植物。圖／林務局羅東林區管理處
分享
稀有植物四照，米白色苞片碩大，非常顯眼。圖／林務局羅東林區管理處提供
稀有植物四照，米白色苞片碩大，非常顯眼。圖／林務局羅東林區管理處提供
分享
林務局羅東林區管理處與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司　簽訂植樹合作備忘錄，今天在台...
林務局羅東林區管理處與綠洲餐飲管理顧問股份有限公司　簽訂植樹合作備忘錄，今天在台北市北投區湖田段編號第3008號保安林，一起種下200株苗木，特別的是，栽植苗木是陽明山區特殊分布的四照花、野鴉椿等，還有西施花，金毛杜鵑等景觀原生植物。圖／林務局羅東林區管理處
分享

羅東杜鵑工作

相關新聞

販賣機進校園 家長憂高糖高熱量

2019-03-22 23:07

勇源基金會執行長陳致遠 提供身障孩子表演舞台

2019-03-22 23:41

原民運動會登場 新北要拚第一

2019-03-22 23:32

國語日報精選版 泰世官網看得到

2019-03-22 23:20

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

新北行動治理到金山 副市長暸解水利設施

2019-03-22 19:27

新莊運動中心行不便 議員要求通行安全

2019-03-22 19:26

貢寮防災演練好逼真 空拍機吊掛物資

2019-03-22 19:25

30年發1.1億元 核二廠助學金開放申請

2019-03-22 19:25

緩解塞車 新北縮減捷運施工圍籬

2019-03-22 14:21

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

北市玫瑰展開展 今年主打綠野仙蹤擴大舉辦

2019-03-22 12:11

新北市參加春季旅展 「路的觀光」探訪淡蘭古道

2019-03-22 08:04

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

生人迴避！ 雲林崙背今晚8點送肉粽

2019-03-22 15:58

「雲豹輪」新軍加入 停駛8年台中澎湖航線將恢復

2019-03-22 11:54

高雄自立陸橋趕在三周內拆除完畢 下午通車

2019-03-22 13:09

又有店家關門 屏東逢甲商圈沒落仍無解？

2019-03-22 16:02

金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59

鴻海買水果 營利還分紅 把農民當股東

2019-03-22 23:01

4億元花蓮香榭大道動工在即 民憂停車配套不足求暫緩

2019-03-22 14:44

日月潭風景區擴大納入埔里 地方憂農業、開發恐受限

2019-03-22 16:37

新竹住宅博覽會即日起一連3天 新竹縣立體育館登場

2019-03-22 14:09

竹科工程師「不務正業」 拿下咖啡杯測冠軍

2019-03-22 19:36

麻豆文旦去年因這件事滯銷 陳吉仲「拜託媒體先查證」

2019-03-22 20:15

竹縣地價複查結果出爐！原查定無誤 民眾仍要繳稅

2019-03-22 18:35

八卦山打卡新景點 公共裝置藝術八卦龍可爬可玩

2019-03-22 12:59

春暖花開遊花海 員林市數十萬朵蜀葵花怒放迎客

2019-03-22 22:08

柚農安心！農委會主委宣布收購600噸大果文旦

2019-03-22 17:06

嘉縣警察局長交接 警署提醒：查處澄清假消息

2019-03-22 13:08

基隆港水上計程車今年開航？港公司：加緊評估中

2019-03-22 18:34

台東縣長饒慶鈴上任88天 拚觀光、拚經濟走了8800公里

2019-03-22 12:41

協和電廠轉型天然氣日省1200萬元 議員憂衝擊漁民生計

2019-03-22 16:42

西拉雅遊客中心將完工 還有這處隱藏景點超Q

2019-03-22 22:08

猛了！澎湖花火節今年將推200架無人機展演 全台首創

2019-03-22 21:12

「雲豹輪」首航馬公 澎湖縣長賴峰偉親迎

2019-03-22 18:54

霧鎖金門千人困金門 立委陳玉珍協調加班機

2019-03-22 18:17

台中港－澎湖客運航線 今開航

2019-03-22 13:00

天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35

宜蘭綠博30日登場 縣外民眾憑大眾運輸票根免費入園

2019-03-22 14:16

南投縣長赴陸拚經濟 盼創30億元觀光商機

2019-03-22 17:00

停航8年台中-澎湖線 「雲豹輪」試航

2019-03-22 23:59

新竹市議員建議款延燒 國民黨團提案「追減」通過

2019-03-22 19:38

北市玫瑰展開展 今年主打綠野仙蹤擴大舉辦

2019-03-22 12:11

高雄市都委會決議大社工業區降乙編 提報內政部審議

2019-03-22 17:50

衛生局把關吃玩都開心！高雄推薦推4家觀光食品工廠

2019-03-22 11:53

內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52

警力大補帖！新竹市4年逐年編預算 補滿警力缺額

2019-03-22 13:20

路樹傾倒傷人 高市府養工處：白蟻蛀蝕

2019-03-22 11:16

金門排隊名店 京采包子紅遍兩岸

2019-03-22 23:37

高雄大社工業區降編 變更為低汙染乙種工業區

2019-03-22 17:27

5年5千萬 花蓮客運引進無障礙巴士嘉惠輪椅族

2019-03-22 15:54

雲林台灣好行升級 兒童節連假搭車有優惠

2019-03-22 12:42

種菜郎歡喜種菜 農民揪團賣菜助童

2019-03-22 13:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top