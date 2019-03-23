每百人有近18人生這種病 台東人頭頸癌居冠

2019-03-23 08:20 聯合報 記者 聯合報 記者 尤聰光 ╱即時報導



台東人罹患「頭頸癌」的比率居各種癌症之冠，每100個癌症病患中有近18人為頭頸癌患者。台東馬偕放射腫瘤科醫師呂國維昨天提出警訊表示，民眾一旦罹患癌症，生活習慣的導正非常重要。

呂國維指出，台東頭頸癌的發生率為42.64/10萬人，高於全國22.49/10萬人將近1倍之多，死亡率僅次於肺癌及肝癌，研究發現與生活不良習慣相關，患者較多有菸、酒、檳榔習慣及飲食中較多醃漬品。

他表示，自己治療的病患中，有2位下咽癌病患在治療期仍每天1包菸，結果放射治療後腫瘤不但沒消反而變大，很遺憾治療到最後很快就進入安寧階段，因此，一旦罹患癌症，生活習慣的導正非常重要。

頭頸癌的治療除了在癌症的處理，更涉及心理、營養、口腔的保健等複雜層面。根據JCO及JAMA研究報告指出，頭頸癌病人的標準化自殺率是一般民眾的3倍以上，所以在治療過程醫療團隊、家人及心理師的陪伴、支持是非常重要的。

另呂國維特別提到台東病人在治療上的特殊現象，願意在治療過程中置放鼻胃管的比例不到3成，與西部近7成的比例，懸殊甚大。在相對營養狀況不佳的情況下，甚至有可能因此中斷治療，進而影響預後。