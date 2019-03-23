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「我只能靠不斷刷馬桶舒壓」 社工壓力巨大誰知曉

2019-03-23 07:58聯合報 記者胡瑞玲╱即時報導

新北市「閃亮社工表揚」邁入第九屆，永遠犧牲自我、服務他人，站到第一線陪伴受難家屬的社工，承受的壓力旁人無法想像，有人靠「刷馬桶」紓壓、有人靠著同儕支持才能堅持社工這條路，新北市長侯友宜表示，社工是菩薩也是社會安全的第一道守護神，昨天除了到表揚會場致詞，也發送小熊花束，希望這群社工能繼續幫助社會弱勢團體。

為60位獲獎者頒獎，市長侯友宜蒞臨致詞，他說，社工可說是他心中最寶貴的那塊，每次遇到重大災變時，都會看到社工在旁陪伴家屬，給受難家屬最大的撫慰，社工可說是陪同家屬轉念的菩薩，侯表示，因此他常要求在出任務時，警察要保護好社工，讓社工可以發揮專業來服務好案家。

人前滿臉笑容的八里療養院社工主任張紀薇，在獲得「持之以恆獎」時表示，在衛生福利部八里療養院已經服務長達23年了，「我每天一回家，就是靠不斷地刷馬桶來舒壓」，張紀薇說，因為八療是服務有精神疾患的機構，在面對急性期的病患時，自己的壓力也非常緊繃，所以，刷馬桶就是他舒緩、自我療癒的方法。

「我希望可以讓那些爺爺奶奶的多出外走動、多結交朋友，讓他們的生活有個目標和動力」，獲得「火力十足」徐羽姿加入弘道老人褔利基金會已有5年多的時間，曾在新莊志工站當社區輔導員的她，為了能讓社區長者能更有凝聚力，邀請社區長者一同排練、公演戲劇，讓生活注入更多活力，成功的在2014年，帶著社區的爺爺奶奶登上小巨蛋舞台，擔任「仙角百老匯3- 青春拉吉歐」的演出團替。

現在將重心放在長照的羽姿，不管是無法自理生活的長輩，還是獨居弱勢的長者，都竭盡所能的盡力守護。「像現在很多長輩，因為孩子到外地工作，只能互相照顧，可能阿嬤長期臥病在床，只能靠阿公來照顧，但阿公也年歲已高，無法定時幫阿嬤翻身或換尿布，導致阿嬤身上多處壓瘡和傷口感染」羽姿說，長時間的看照，對阿公來說不管在身心靈上都是一個負擔，所以為了減緩阿公的壓力，他們採取一天3個時段，每次半小時的方式來幫忙協助。

談到板橋府中青年社宅有結合長照創新服務據點「銀光咖啡館」，羽姿表示，他現在在新莊做服務，當地也有類似的長照服務據點，但因形態不一樣，儘管能夠提供照顧者一個舒壓的地方，但美中不足的地方，還是當照顧者得到舒緩時，被照顧人就只能被丟在家裡，無人照顧，「因此，我們的服務就非常重要。」

獲獎的張紀薇〈右起〉、羅惠玲、曾淑慧、唐隆萱和吳冠霖分享心路歷程。圖／新北社會局...
獲獎的張紀薇〈右起〉、羅惠玲、曾淑慧、唐隆萱和吳冠霖分享心路歷程。圖／新北社會局提供
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獲得「火力十足」獎的徐羽姿加入弘道老人褔利基金會已有5年多的時間。記者胡瑞玲／攝...
獲得「火力十足」獎的徐羽姿加入弘道老人褔利基金會已有5年多的時間。記者胡瑞玲／攝影
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八里療養院社工主任張紀薇（右）和北海岸社福中心羅惠玲〈左〉分享當社工的心路歷程。...
八里療養院社工主任張紀薇（右）和北海岸社福中心羅惠玲〈左〉分享當社工的心路歷程。圖／新北社會局提供
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