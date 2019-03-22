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內湖公民會館「碧山巖下三家春」藝文展23日登場

2019-03-22 21:52聯合報 記者翁浩然╱即時報導

北市內湖公民會館3月23日起到4月17日舉辦「碧山巖下三家春」生活藝文展，由台灣戲曲學院老師王素真策展，主軸為碧山巖下3戶30年以上老鄰居多年來的雅好，包含書畫彩墨、蒐集關公像或鴨子藝品、打造開心農場及書籍作品等，分享長青樂齡志趣，同時發表記錄三戶人家藝文生活的新書「台灣阿嬤好生活－碧山巖下樂齡誌」等作品。

「碧山巖下三家」分別指在基隆海關報關行退休後於台灣戲曲學院習畫有成的黃清吉與吳淑藻夫妻的大黃家、在地代書郭顯宗與妻子簡麗華的郭家、陸軍前副司令黃奕炳與妻子王素真的小黃家。

大黃家展出退休生活中所學的花鳥、竹墨、彩墨花卉及衣衫、布包、手扇等彩繪作品；而郭家則展出從世界各地蒐集，兩、三百個各種材質尺寸的鴨子藝品，以及自闢開心農場養生的成果；小黃家則展出軍旅生活因敬仰關公忠義而蒐集的上百尊關公像以及多年來關於生命教育、親子家庭及社區經營等書籍作品。

此外，展期首日也將發表兩本新書，一本是紀錄三戶人家藝文生活的「台灣阿嬤好生活－碧山巖下樂齡誌」；另一本則是黃奕炳回憶家鄉金門的「故里鄉情－前陸軍副司令黃奕炳的金門故事」，內容提及家族從黃河流域搬遷金門、祖輩的故事，還有八二三炮戰、風獅爺文化及家族洋樓、閩式古宅等。

王素真說，碧山巖下這群三四年級的樂齡族，從年少認識至今白了頭，走過歲月有許多故事希望傳承下去，因此她才決定寫書紀錄，並策展由三家分享各自的退休庶民生活及藝文雅趣，供他人一起眾樂樂。

北市內湖公民會館3月23日起到4月17日舉辦「碧山巖下三家春」生活藝文展，分享長...
北市內湖公民會館3月23日起到4月17日舉辦「碧山巖下三家春」生活藝文展，分享長青樂齡志趣。圖／策展單位提供
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北市內湖公民會館3月23日起到4月17日舉辦「碧山巖下三家春」生活藝文展，分享長...
北市內湖公民會館3月23日起到4月17日舉辦「碧山巖下三家春」生活藝文展，分享長青樂齡志趣。圖／策展單位提供
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