天狗庵史蹟公園 碑文出現離譜錯字

2019-03-22 19:35 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



位於台北市北投的天狗庵史蹟公園2017年啟用，有網友眼尖發現，一塊石碑上出現離譜錯字，「曆」、「立」字分不清，直呼「傻眼」。主管單位台北市公園路燈管理處聞訊表示，這應是當年誤繕，將委託打石工師父就地磨掉錯字、刻上正確的字。

天狗庵史蹟公園內一塊正面刻有「天狗庵遺址」的石碑上，背面寫著「2017年曆」。有網友拍下照片張貼上網，酸說「別跟我說是錯字，別跟我說這兩年來沒人發現」，推測正確書寫應是立碑的「立」。

對此，台北市公園路燈管理處主任林晁嘉受訪表示，天狗庵遺址在新北投加賀屋旁邊，他們查核的結果，認為應該是當初委託設計雕刻的廠商刻錯，屬於「誤繕」，因為當年的承辦人已換人，竣工圖也找不到詳細的圖檔，沒有拍下石碑的背面，因此只能判斷是當時刻錯。

林晁嘉說，既然現在知道有錯誤，公園處會塗掉重新刻字並改正，將委託打石工的師父，就地修整，將舊有的字跡磨掉，重新刻上正確的「立」字，屆時石碑大小不變，位置不墊，但「立」下方表面可能會比較下凹，留有一點修改痕跡。他強調，目前石碑仍在保固期限2年內，會由廠商協助修正。

天狗庵史蹟公園過去是天狗庵遺址，雖然不是台北市立案的文化資產，但此處也有百年歷史。過去日本人於1895年，在新北投公園附近開設台灣第一間民營溫泉旅館「天狗庵」，該處日後逐漸荒廢，直到溫泉飯店加賀屋進駐北投時，選上天狗庵舊址一旁作為營運點，加上近年來在當地人士、民代爭取下，公園處2016年動支500萬元，闢建天狗庵史蹟公園，才重見天日。