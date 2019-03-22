張紀薇持之以恆社工獎 刷馬桶釋放高壓

2019-03-22 19:36 中央社 新北22日電



新北市府今天表揚社工師，八里療養院社工主任張紀薇帶領團隊協助病人，獲持之以恆獎。她說，感謝團隊夥伴協力，當自己面對高壓環境時，回到家就刷馬桶舒壓療癒。

新北市第九屆閃亮社工今天表揚，共60名社工獲殊榮。獲副市長謝政達頒發「持之以恆獎」的張紀薇，在八里療養院服務23年，協助醫院為病患出院準備銜接長照，共同評估病人從家庭、醫院、居家、社區到住宿式照顧，讓精神病人獲得長照與專業服務。

張紀薇接受中央社訪問時表示，八里療養院是服務精神疾患的專業機構，社工是助人的工作，扶助各類急性期個案及家庭問題過程，對社工師也是高壓的工作環境。

她感謝每位堅守崗位的社工員，也期許社工多關心自己。每個人舒壓的方式不一樣，有些旅行或烹飪。當高壓來臨時，她回家就是不斷刷馬桶放鬆。張紀薇說：「每次看到乾淨的馬桶，就有一種莫名的療癒感。」

張紀薇受訪回想，曾有一名女遊民到院時全身都很髒，住院後可說出自己及家人姓名。但她聯絡家人時，遭直接掛電話。一年多來，張紀薇鼓勵病患持續接受治療及復健。

女病患存了2000元，張紀薇幫她簽署外出同意書，買來回車票回中部探望家人。病患回家後包一個小紅包給媽媽，並依約定回醫院並高興的說，媽媽願意讓她偶爾回去。有家庭歸屬感的病患，更努力復健讓病情穩定，終於出院後，住到康復之家，「這就是我從事社工的成就感。」張紀薇這麼說。

今天頒發獎項中，市府北海岸社福中心主任羅惠玲，投入921地震、納莉颱風、SARS及八仙塵爆重大災難，陪伴死傷病痛與災民身心復原與心理關懷18年，獲努力不懈獎。

學校社工師督導曾淑慧，推動「三不五時、愛要及時」獲耕耘獎，她投入學校工作領域15年，她帶領家長成長團體，致力於培訓認輔志工，以累積多年的實務經驗無私指導學校社工師，分享專業知能與態度。

天主教耕莘醫院居家服務督導唐隆萱，面對個案不屈不撓，獲「火力十足獎」。她長年在長照領域默默耕耘，面臨許多人情冷暖、專業與個案需求兩難，即使面臨許多困境，依舊善於溝通協調，增進社工與家屬間信任感。

家暴防治為高壓力、高負荷的專業工作，生命線社工吳冠霖協助新住民受暴家庭，獲新秀獎。他曾處理新住民受暴個案，尋求資源並聯繫協助子女回到媽媽身邊，讓媽媽更有力量面對未來的難題。

市長侯友宜今天頒獎表揚致詞，感謝各領域社工發揮專業協助弱勢民眾，在各兒少、婦女、老人、身障領域，默默付出專業，在社福、教育、醫療衛生界，都能看到社工身影。

侯友宜表示，透過社工師的付出，讓弱勢得到最好的服務和照顧，期望藉表揚肯定社工的專業及貢獻，也祝福社工繼續秉持服務的熱忱，協助更多弱勢民眾解決問題並改善生活。