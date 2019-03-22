金山漁會代表大會拒漁港垂釣 漁民：釣客會攻擊漁船

2019-03-22 13:59 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



最近釣友連署爭取修正漁港法全面開放漁港港區釣魚，但遭到全國各地漁會串連反彈，引發爭議。新北市金山區漁會今天召開代表大會，針對港區開放釣魚問題，漁民反對漁港再開放垂釣，漁會代表大會以臨時動議決議，「堅決禁止開放漁港垂釣」，已做成記錄將呈陳報漁業署及立法院備查。

釣友俞澤宇今年1月底在公共政策網路參與平台提議「修正漁港法全面開放漁港港區釣魚並全面興建釣魚平台」，已迅速通過附議成案；為回應這項網路連署案，行政院政務委員唐鳳將在4月3日舉辦協作會議，希望能在釣友需求、漁民作業和地方管理量能之間，找出各方都可以接受的交集。

金山區漁會總幹事朱麗鑾說，漁港開放垂釣有很多問題，包括垃圾、管理的問題，甚至有漁民和釣客糾紛的回題，漁民多次在理事會、代表大會反映過。釣客不僅影響航道進出，而且影響卸魚作業，而且釣客每天製造很多垃圾，講也講不聽，轄區已有開放兩個漁港部分區域垂釣，但釣客多在非指定的地點釣，尤其常會去航道口垂釣，釣竿占據航道會卡到船外機、燈具等，造成漁船受損，且出海作業也會受到影響。

她指出，由於占據航道口釣魚，會和漁民發生糾紛，引發的問題造成非常的大困擾，政府不應再任意擴大開放的範圍，全面開放更不可行，金山區漁會表達堅決禁止開放漁港垂釣的立場，呼籲政府要重視漁民的生計為重。