新北市參加春季旅展 「路的觀光」探訪淡蘭古道

2019-03-22 08:04 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ╱即時報導



新北市府要把淡蘭古道打造為台灣必遊古道。圖／市府提供 分享 facebook 新北市府觀光旅遊局在「2019台北國際春季旅展」參展，以「新北青春山海線」為主題，把深澳鐵道自行車化為攤位，除推出旅展限定優惠，消費滿額有機會抽中日本或韓國機票。旅展外也規畫「淡蘭古道A計畫」和「初野者限額團」，鼓勵遊客到淡蘭古道一遊。

觀旅局表示，青春山海線是北台灣最美濱海廊道，岬角海灣相間，奇岩怪石形成獨特海岸地形，如同一條珍珠項鍊串接淡水到貢寮。旅展市府強打「深澳鐵道自行車」就位於北海岸八斗子車站，以腳踩方式遊鐵道，行進間欣賞山海美景，雙人來回票套票約打67折售400元，限777組。

知名繪本作家「幾米」合作的淡海藝術輕軌也在其中，除有拍照打卡牆，還有淡海輕軌紀念套票組和周邊商品可收藏，旅展85折優惠。

新北市精選6條涵蓋不同區域的山海路線，要帶遊客以人文、歷史或美食等不同的方式遊新北，路線包含淡水「浪漫河岸」、三芝石門「蔚藍海岸」、金山萬里「大山大海」、深澳平溪「鐵道樂活」、水金九「驚艷山城」和貢寮「山海一色」；還有農家春天插秧樂等新北套裝小旅行，兩人同行95折。

旅展之外，即日起至4月21日觀旅局也推出「淡蘭古道A計畫」，讓遊客循淡蘭古道北路GPX數位軌跡，只要完成指定路線及任務，參與「野行」、「挑戰」、「終極」難度不同3條路線，有機會抽中Mystery Ranch 19L攻頂包、Hanchor SURFACE 輕量化胸前包等獎品。