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強化民間防災能量 北市消防局邀市民當防災士

2019-03-21 19:19聯合報系攝影中心 記者陳柏亨╱即時報導

北市各區防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所舉行，台北市消防局今年預計辦理14梯次培訓，透過理論講解與實務上操作強化學員防災技能，課程共計2日14小時，完訓後學員須進行學科及心肺復甦術、自動體外心臟電擊去顫器操作及止血、包紮與固定操作等術科測驗項目，才能取得認證成為合格「防災士」。

消防局長吳俊鴻指出，為因應都市內複合式災害頻傳，包括水災、風災、火災及較難預測的地震災害等，北市自去年起創全國之先，建立結合「自助」、「共助」及「公助」的北市版防災士制度，已培訓暨認證415名合格防災士，今年度起進一步接軌內政部所推動全國防災士認證制度，除將召募各區公所志工及里鄰熱心人士共同參與外，並將針對民間企業、高層建築物及長期照顧機構等單位進行推廣。

消防局減災規劃科長王靜婷說，「防災士認證制度是借鏡於日本，日本天災頻仍防災士制度行之有年」。為因應大規模天災發生，希望邀請社區民眾與企業參加，學習自助互助的防災救災能力，以減少災害時生命財產的損失。

擔任講師的台大教授潘宗毅說，「參加防災士培訓可以讓民眾在模擬情境裡，設想他們會遭遇的問題，這樣可以讓每個人回到各自社區後，知道如何溝通、整合意見，這個活動對於防災士是很好的體驗」。

消防局減災規劃股長鄭正奇說明，近年來氣候及環境的變遷，台灣所面臨的天然災害越來越頻繁，災害規模也有擴大的趨勢，加上社會結構變遷導致災害類型複雜化，世界各國均朝深化自助、互助及公助的方向而努力。希望市民朋友成為民間自主防救災工作的種子，並透過培訓的過程，彼此提供分享及相互學習的機會，共同提升社區基層防救災實力。

臺北市防災士培訓期程自即日起於各區公所辦理並受理報名，報名方式採線上報名，報名網址將設置於各區公所首頁最新消息，歡迎年滿18歲、國中以上學歷市民朋友踴躍參加。

台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗...
台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗項目後，可成為合格「防災士」。記者陳柏亨／攝影
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台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗...
台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗項目後，可成為合格「防災士」。記者陳柏亨／攝影
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台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗...
台北市防災士培訓首梯訓練今天在大同區公所開訓，學員進行學科及心肺復甦術等術科測驗項目後，可成為合格「防災士」。記者陳柏亨／攝影
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