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薑母鴨、火龍果做法式料理 科大生征服法國評審味蕾

2019-03-21 17:45聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

「2019法國米爾國際美食挑戰賽」19日凌晨成績揭曉，台北城市科技大學餐管系學生陳芃璟、烘焙學程學生林詣宸以國產的薑母鴨、火龍果、柳橙融入法式料理，讓法國擁有崇高地位「MOF」（經法國總統授勳之最佳工藝師）級評審都豎起大姆指比讚，成功奪下「2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎，讓台灣飲食文化驚豔全世界。

「2019法國米爾國際美食挑戰賽」今年共有來自日、法、德、義、澳、希臘、摩洛哥、巴西、捷克、盧森堡、斯洛伐克與台灣共12國的年輕學生的菁英參賽，這次挑戰規則是兩人一組，且必須將法國餅乾、香檳、鴨、南瓜四樣食材融入主菜與甜點，三個半小時內要做出6盤作品。

烘焙學程大三生林詣宸的甜點作品為「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，為了營造視覺美感，做出6小片薄如翅膀的胭脂玫瑰脆餅，裝飾成蝴蝶翩翩飛舞的造型，在烘烤的過程中要挑戰每片薄如0.1公分的40片脆餅，一不小心斷了4小片，還好36片有驚無險地呈現在6盤作品之中，作品的細膩度令評審驚訝。

林詣宸特別選用台灣的白桃、柳橙與火龍果等水果入味，品嘗時前味散發蜜桃清香，中段帶出覆盆子的酸味，後味則富含檸檬、柳橙酸中帶甜的美妙滋味。

餐管系大二生陳芃璟的主菜作品為「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」，以國產的薑母鴨腿配法式鴨胸做出法式風味，其中最特別的是薑母鴨醬汁，用油炒麵糊，加入薑母鴨湯汁，再加入米酒濃縮，最後離火加入鮮奶油、奶油乳化，成功征服法國國家等級評審的挑剔味蕾。

台北城市科技大學烘焙學程林詣宸「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，以胭脂...
台北城市科技大學烘焙學程林詣宸「蜜桃慕斯搭香檳酒凍與檸檬脆餅佐檸檬雪酪」，以胭脂玫瑰脆餅做成翩翩飛舞的蝴蝶造型，用台灣的白桃、柳橙與火龍果等水果做出酸中帶甜的滋味，拿下「2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎。圖／城市科大提供
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台北城市科技大學餐管系陳芃璟以「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」，拿下「201...
台北城市科技大學餐管系陳芃璟以「香檳蘋果鴨胸、薑母鴨腿附酥皮南瓜」，拿下「2019法國米爾國際美食挑戰賽」的「最佳點心」特別獎。圖／城市科大提供
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法國甜點
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