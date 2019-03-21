雙子星簽約恐再延至5月 總顧問：再拖貽笑國際嚇跑外資

2019-03-21 17:34 聯合報 記者 聯合報 記者 翁浩然 ╱即時報導



北市捷運局主責的台北雙子星（C1、D1）開發案原定3月底與最優申請人得標後成立的專案公司簽約，因專案公司仍在經濟部投審會尚未通過而順延4月底，昨又傳出投審會可能4月底才審議專案公司，簽約恐再延到5月；對此，捷運局長張澤雄今天指出，雙子星案就是蓋兩棟商業大樓，他想不出哪有國安疑慮，希望中央說明清楚並盡快審議。

台北雙子星去年第六次招標並在去年12月底前選出最優申請人外商組成的南海馬頓團隊，依投資須知規定，得標廠商應於兩個月成立專案公司，成立公司後一個月內則繳交履約保證19.4億元並與市府簽約。

開發案本預計3月底完成簽約，明天第四季開工，並於2025年完工，現在卻卡在專案公司審查，因投審會認為有陸資、國安疑慮，相關資料也發公文至陸委會、國安局等單位仍等候回覆意見中，此舉也遭台北市長柯文哲批是「千百會」，昨又傳出立法院經濟委員會提案通過，投審會審查前須先專案報告，導致簽約日恐再延到5月。

針對雙子星簽約期程眼看要無限延期，張澤雄強調，經濟部公告的外資審查流程，最多也才39天，本預估加上過年等因素，南海團隊本該2個月就能成立專案公司，但投審會審查卻遲遲沒有結果，希望投審會能盡快審查確定南海團隊是否為陸資或有什麼國安問題，別不審議或議而不決，否則造成開發案相關作業難以推進；現況南海團隊提出簽約期程展延，經市府認定原因不可究責申請人時，都會持續展延。