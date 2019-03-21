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圖輯／史上最逼真場景 台日韓參與 新北災害搶救演習

2019-03-21 17:25聯合報系攝影中心 記者杜建重╱即時報導

新北市政府21日下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，除邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部、台灣10縣市及國軍擴大支援演練外，更召集新北市7個區公所、600位民眾及知名大賣場實際參與大規模疏散演練，規模之盛大，為歷年之最。

這次演習的科目包含民眾大規模疏散、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏、毒化災害搶救、直升機吊掛救援、醫療救護及收容安置等，此外，這次演習也把日前發生的重大意外，包含普悠瑪出軌「列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮強震「震災建築物倒塌搜救」、「橋梁斷裂車輛翻落搶救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等項目列入演習科目，希望藉此驗證新北市的搜救能量。

新北市長侯友宜在演習結束後，對於東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部能來台參與演習表達感謝之意，希望藉由這樣的防救演習，讓中央、國軍、民間各單位，能更瞭解彼此救災能量及培養默契，在災時更迅速有效率的進行應變處置，為市民的生命財產做最完善的把關。

「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，除召集新北市7個區公所超過600位民眾支援之外，也請大賣場實際參與疏散演練，規模之大為歷年之最。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，國軍弟兄在土石流災區接力堆沙...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，國軍弟兄在土石流災區接力堆沙包搶救。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，除召集新北市7個區公所超過600位民眾支援之外，也請大賣場實際參與疏散演練，規模之大為歷年之最。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，計程車從橋上墜落，模擬金山區...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，計程車從橋上墜落，模擬金山區磺溪橋「橋梁斷裂車輛翻落搶救」科目。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，同時也用各式布景模擬災害場面，畫面相當逼真。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員新北各式救援車輛190輛...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員新北各式救援車輛190輛及日、韓救難人員參與演練。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員各式車輛190輛、舟艇6...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，模擬強震後火災救援情況。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，用各式布景模擬災害場面，畫面...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，用各式布景模擬災害場面，畫面相當逼真。記者杜建重／攝影
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新北市政府今天下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)...
新北市政府今天下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，新北市長侯友宜(左)在演習結束後向演習人員握手致意。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習也模擬地下管線洩漏及...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習也模擬地下管線洩漏及毒化災害發生時，第一線人員搶救的方式與效率。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬土石流及水患災區，搶救孤...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬土石流及水患災區，搶救孤島災民情況。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，包括日本東京都消防廳、神奈川...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，包括日本東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部都派員參與。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人，包含日本東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部等救難人員共同參與。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬大量傷患搶救作業。記者杜...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬大量傷患搶救作業。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，空勤隊直升機也參與吊掛救援演...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，空勤隊直升機也參與吊掛救援演練。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，救難人員從橋上吊掛下橋救援。...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，救難人員從橋上吊掛下橋救援。記者杜建重／攝影
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新北市政府今天下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)...
新北市政府今天下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，除邀請10個縣市及國軍擴大支援演練外，更召集新北市7個區公所、600位民眾及知名大賣場實際參與大規模疏散演練，規模之盛大，為歷年之最。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬船隻大火時，橡皮艇機動救...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬船隻大火時，橡皮艇機動救援的效率。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員各式救災車及各式器材，透...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，動員各式救災車及各式器材，透過吊掛方式，將強震中受困民眾從瓦礫堆中搶救出來。記者杜建重／攝影
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「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬電信通訊全都中斷時，透過...
「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，模擬電信通訊全都中斷時，透過軍方運補船將中華電信微波車載送至災區協助通訊。記者杜建重／攝影
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