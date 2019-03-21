圖輯／史上最逼真場景 台日韓參與 新北災害搶救演習

2019-03-21 17:25 聯合報系攝影中心 記者 聯合報系攝影中心 記者 杜建重 ╱即時報導



新北市政府21日下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，除邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部、台灣10縣市及國軍擴大支援演練外，更召集新北市7個區公所、600位民眾及知名大賣場實際參與大規模疏散演練，規模之盛大，為歷年之最。

這次演習的科目包含民眾大規模疏散、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏、毒化災害搶救、直升機吊掛救援、醫療救護及收容安置等，此外，這次演習也把日前發生的重大意外，包含普悠瑪出軌「列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮強震「震災建築物倒塌搜救」、「橋梁斷裂車輛翻落搶救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等項目列入演習科目，希望藉此驗證新北市的搜救能量。