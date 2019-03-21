圖輯／史上最逼真場景 台日韓參與 新北災害搶救演習
新北市政府21日下午在華江河濱公園舉行「108年全民防衛動員暨災害防救(民安5號)演習」，此次演習共動員2,200人、各式車輛190輛、舟艇60艘及直升機4架次參與演習，除邀請東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部、台灣10縣市及國軍擴大支援演練外，更召集新北市7個區公所、600位民眾及知名大賣場實際參與大規模疏散演練，規模之盛大，為歷年之最。
這次演習的科目包含民眾大規模疏散、橋梁斷裂搶修、前進指揮所架設、地下管線洩漏、毒化災害搶救、直升機吊掛救援、醫療救護及收容安置等，此外，這次演習也把日前發生的重大意外，包含普悠瑪出軌「列車脫軌翻覆搶救」、0206花蓮強震「震災建築物倒塌搜救」、「橋梁斷裂車輛翻落搶救」及八仙塵爆「大量傷病患處置」等項目列入演習科目，希望藉此驗證新北市的搜救能量。
新北市長侯友宜在演習結束後，對於東京都消防廳、神奈川安全防災局及韓國首爾市消防災難本部能來台參與演習表達感謝之意，希望藉由這樣的防救演習，讓中央、國軍、民間各單位，能更瞭解彼此救災能量及培養默契，在災時更迅速有效率的進行應變處置，為市民的生命財產做最完善的把關。
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