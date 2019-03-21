十三行全新初夏樂齡日 走山間秘境享季節時蔬午茶

2019-03-21 17:01 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



吃當季，品在地，從產地直達餐桌。新北市十三行博物館推出全新樂齡行程「夏遊：觀音山好食光」，將帶領樂齡朋友前往八里觀音山間，享用有機栽種的季節時蔬，以及體驗植物、茶葉的天然植物染。

4月至6月每周二上午9點半至下午3點的一日遊行程「夏遊：觀音山好食光」，上午在博物館由專人導覽網羅全台各地人面形裝飾文物的「臉友——台灣原住民人面文物特展」，下午將搭乘專車，前往八里觀音山間的秘境果園，認識有機栽培。在群樹環抱下品嘗時蔬下午茶、當令有機蔬果。

行程中還安排「天然植物染」DIY，運用生活垂手可得的植物、咖啡渣、茶葉等素材體驗人類古老智慧，在一天的充實遊程後，還能將自然的手作溫暖帶回家。

十三行館長陳春蘭表示，八里地區擁有豐富的生態與文史資源，十三行博物館致力整合地方文化並串連區域景點，無論樂齡、親子都有適合的遊程路線，且四季皆宜。