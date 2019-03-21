身障同仁人生第一次下場大隊接力 侯友宜終點迎接

2019-03-21 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏翊庭 ╱即時報導



新北市運動樂活大隊接力賽今在板橋第一體育場舉行，一名新北市教育局人事室身障員工陳彥瑀也參加，用輪椅完成示範賽的第四棒，新北市長侯友宜在終點迎接他，為他戴上花圈；陳彥瑀說，這是人生第一次參加大隊接力，一開始有點緊張，但現場好多人幫他加油，進行時非常專注當下，也希望鼓勵身障朋友參加活動、多動。

27歲陳彥瑀在教育局服務3年，今天受科長邀約來參加大隊接力，他說，這是人生第一場下場比賽的大隊接力，以前都坐在場邊觀賽。他坦言，一開始有點緊張，但能鼓勵更多身障的人也可以不受身體障礙約束，多多參與活動。

示範賽總共四棒，每棒跑100公尺，陳彥瑀跑最後一棒，他操控輪椅回到終點，雖然不是正式比賽，但終於參與其中，希望能鼓勵到身邊的身障朋友。

侯友宜也在學生帶領下跳健康操，他表示，大家其實都ㄧ樣，不分身障和一般學生，每個人都動起來，克服先天困難，熱愛運動。他希望以遊樂的心情，讓學生愛上運動，新北市體適能通過率從100學年度41%，上升到106學年度67％，要持續加油。