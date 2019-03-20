檢舉烏賊車 新北自訂 獎金仍300元

2019-03-20 23:39 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 、魏茛伊／連線報導



為了防堵烏賊車，北市府環保局新訂空汙檢舉及獎勵辦法，只要是檢舉汽車、機車、柴油車排煙汙染情形嚴重，每件可獲300元獎金。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

環保署檢舉烏賊車獎勵辦法月底失效，新北市府自訂草案維護空氣品質，昨天市政會議通過，4月起將取代環保署的法令，每案檢舉獎金依然是300元，但核發將改為當事人繳罰款再給，檢舉獎金會較晚收到，如果市府財源不足，也可能延後或分期發放。

部分民眾認為獎勵金不高，認定也相當嚴格，發放獎勵金卻不夠「阿莎力」。環保局表示市府經費比不上中央，難免會有財源短缺，才在法令規畫彈性作法，日後依然會以準時發放為原則。

北市設低汙染示範區 汽機車超標就開罰

北市針對汽機車推動的「台北市低汙染排放示範區」在2017年7月1日正式上路，目標是加強取締進入區內之高汙染車輛，超過標準者就會開罰，檢測不合格裁罰金額為1千5百元至2萬元，預計每年可減少22.6公噸細懸浮微粒PM2.5。

以往管制烏賊車都適用環保署「使用中汽車排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法」，但去年8月修正空汙法後已廢止，效期到本月底，改授權各地方政府自訂法規，新北市環保局訂定「使用中車輛排放空氣汙染物檢舉及獎勵辦法」取代，將機車也納入，避免爭議。

環保局表示，民眾檢舉烏賊車須附上能判別拍攝日期、時間、地點的行進中相片3張或15秒影片，還須能辨別車號及車種，拍攝日起15天內檢舉才有效，且須避開怠速、停等、起步、發動、夜間、道光、下雨或路面潮濕情況。

未來將提撥實收罰款10%為獎勵金給檢舉人，以往只要成案就核發，但市府財源不如中央，要等收到罰款才會發獎勵金，這是和以往最大不同的地方。原則上半年核發一次，不過預算不足可彈性調整核發時間及方式，例如延後或分期。

原本環保局制訂法令時，認為「檢舉不實」被撤銷也不追回獎金，但市府法規會認為不能縱容不實檢舉，把條文改為「不可歸責於檢舉人」遭撤銷才不追回獎金，如果判定為不實檢舉，就不發獎金。如果不僅一人檢舉，則發給最早檢舉的民眾。