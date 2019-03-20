跑道、鐵道、古道 新北推「路的觀光」

2019-03-20 23:31 聯合報 記者 聯合報 記者 施鴻基 ／新北報導



愛好萬金石及追火車馬拉松，新北將結合跑道、鐵道和古道發展「路的觀光」。 圖／觀旅局提供 分享 facebook

深澳鐵道自行車 6月底開放夜間營運

新北市府觀光旅遊局長張其強昨天在市政會議中表示，今後將結合跑道、鐵道和古道發展「路的觀光」拚經濟，並預告深澳鐵道自行車6月底開放夜間營運。市長侯友宜則發現瑞芳、烏來和碧潭觀光人數上升，福隆卻下跌，建議觀旅局須開發其他觀光誘因規畫轉型，不能只靠海洋音樂祭吸引人潮。

張其強說，4年前國際旅客還多於國內旅客，但近3年來完全翻轉，觀旅局今年推動「路的觀光」，透過活動和旅程吸引遊客，更要留在新北當地消費，重點放在跑道、鐵道和古道。開發中的淡蘭古道強調「復舊如舊」，未來民眾走淡蘭古道可感受先人的艱苦。

新北住宿 當地遊玩 在地導覽

今年大受歡迎的「萬金石馬拉松」才落幕，雙溪「追火車」鐵道馬拉松及全國空氣最好的烏來峽谷馬拉松將陸續登場，鐵道馬已額滿，烏峽馬還有少數名額。張其強說，新北馬拉松都在空氣品質淨區內，標榜「呼吸健康，跑得開心」，觀旅局將依人數不同訂製「新北住宿，當地遊玩，在地導覽」規畫路跑套裝旅遊。

以瑞芳深澳為例，年初深澳鐵道自行車營運以來預約經常滿檔，帶動地方經濟，假日大爆滿，平日也在7成以上，6月底將延長夜間營運，並結合深澳港推出「遊客夜釣小卷」遊程；同時規畫零汙染電動機車進駐開發低碳旅遊，希望遊客至少待1、2晚；淡水到瑞芳145公里長的海岸線也要力推綠色運具「甲地借、乙地還」。

農業局長李玟則預告不僅瑞芳深澳港，附近的貢寮和美港也將配合推出相關行程。2處漁港充滿漁村特色，對都市人極具吸引力，大啖新鮮海產或出海一遊都是很好的選擇。