親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

跑道、鐵道、古道 新北推「路的觀光」

2019-03-20 23:31聯合報 記者施鴻基／新北報導

愛好萬金石及追火車馬拉松，新北將結合跑道、鐵道和古道發展「路的觀光」。 圖／觀旅...
愛好萬金石及追火車馬拉松，新北將結合跑道、鐵道和古道發展「路的觀光」。 圖／觀旅局提供
分享

深澳鐵道自行車 6月底開放夜間營運

新北市府觀光旅遊局長張其強昨天在市政會議中表示，今後將結合跑道、鐵道和古道發展「路的觀光」拚經濟，並預告深澳鐵道自行車6月底開放夜間營運。市長侯友宜則發現瑞芳、烏來和碧潭觀光人數上升，福隆卻下跌，建議觀旅局須開發其他觀光誘因規畫轉型，不能只靠海洋音樂祭吸引人潮。

張其強說，4年前國際旅客還多於國內旅客，但近3年來完全翻轉，觀旅局今年推動「路的觀光」，透過活動和旅程吸引遊客，更要留在新北當地消費，重點放在跑道、鐵道和古道。開發中的淡蘭古道強調「復舊如舊」，未來民眾走淡蘭古道可感受先人的艱苦。

新北住宿 當地遊玩 在地導覽

今年大受歡迎的「萬金石馬拉松」才落幕，雙溪「追火車」鐵道馬拉松及全國空氣最好的烏來峽谷馬拉松將陸續登場，鐵道馬已額滿，烏峽馬還有少數名額。張其強說，新北馬拉松都在空氣品質淨區內，標榜「呼吸健康，跑得開心」，觀旅局將依人數不同訂製「新北住宿，當地遊玩，在地導覽」規畫路跑套裝旅遊。

以瑞芳深澳為例，年初深澳鐵道自行車營運以來預約經常滿檔，帶動地方經濟，假日大爆滿，平日也在7成以上，6月底將延長夜間營運，並結合深澳港推出「遊客夜釣小卷」遊程；同時規畫零汙染電動機車進駐開發低碳旅遊，希望遊客至少待1、2晚；淡水到瑞芳145公里長的海岸線也要力推綠色運具「甲地借、乙地還」。

農業局長李玟則預告不僅瑞芳深澳港，附近的貢寮和美港也將配合推出相關行程。2處漁港充滿漁村特色，對都市人極具吸引力，大啖新鮮海產或出海一遊都是很好的選擇。

鐵道瑞芳萬金石馬拉松貢寮海洋音樂祭
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24

北市委辦家暴案 新女性聯合會喊停

2019-03-21 00:11

金山「天使21號」 圖書館整架好幫手

2019-03-21 00:08

新北48線掃墓專車 清明服務網報你知

2019-03-21 00:06

遠東板橋廠BYE BYE SALE剩5天

2019-03-20 23:59

北市非營利幼兒園 增4家增收500娃

2019-03-20 23:56

空汙法修法／ 未定檢機車 罰金從2千降到500

2019-03-20 23:54

北市青年公宅青創徵件 執行金縮減成20萬

2019-03-20 23:46

檢舉烏賊車 新北自訂 獎金仍300元

2019-03-20 23:39

瑞芳巷弄淹不停 地方盼雨季前改善

2019-03-20 20:04

五股「心真築夢基地」陪伴 學童快樂成長

2019-03-20 20:04

保留原建築 三芝營區活化成休閒園區

2019-03-20 20:03

景點廁所反偷拍偵測 北海岸安心旅遊

2019-03-20 20:02

汐止建成路閒置地 地方盼設共融式遊具

2019-03-20 20:02

雙子星案卡關 北市府：未規定南海展延次數

2019-03-20 19:25

影／三芝衛生所爆濫開藥物賺獎金 侯友宜：該辦就辦

2019-03-20 17:49

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

北市青創計畫徵件 釋出萬華青年公宅19戶

2019-03-20 16:19

新北通學步道改善 守護孩子上學路

2019-03-20 14:25

新北推「路的觀光」 跑道、鐵道、古道串連吸人潮

2019-03-20 14:24

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

三芝衛生所濫開藥物有「前科」 5年前曾被罰12萬

2019-03-20 13:25

台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

桃市知名小兒科遭爆亂開藥且收費700元 衛生局：調查中

2019-03-20 18:32

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

中市下屆立委選戰開打 國民黨中生代選將出擊

2019-03-20 17:08

反登革熱日誓師 韓國瑜：若再萬起案例人怎麼進來？

2019-03-20 13:44

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

全國磯釣地只基隆嶼自治條例規範 每年吸萬人垂釣

2019-03-20 09:14

影／基隆光二路爆水管路面下陷 水公司封路開挖搶修

2019-03-20 21:21

2立委選區初選現競爭 國民黨桃市黨部先協調

2019-03-20 20:16

網友傳「台中i環保」APP下架 中市府：假消息！下架4年了

2019-03-20 15:41

南市區再增8座立體停車場 其中有第一座機車立體停車場

2019-03-20 16:27
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top