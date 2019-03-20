「動物也要放暑假了！」史上首次 台北動物園休園10天

2019-03-20 23:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ／台北報導



台北市立動物園將在6月19至28日（共10天）暫停對外開放。圖為日前民眾圍觀貓熊情況。 圖／台北市立動物園提供 分享 facebook

台北市立動物園去年向市府申請全民網路投票「i-Voting」，決定是否可以增加休園日，投票結果有9成8，高達3萬58票贊成，今年6月19至28日，史上首次休園10天，這段時間將全體動員修繕。

台北動物園搬遷到木柵超過30年，每年僅農曆除夕休園1天，各室內館則在不同星期的周一輪流休館；以往幾乎全年營運下，萬一有設施與環境需要整修或保養，只能協調施作的時間與空間分區進行，但往往使工期與費用增加，對動物的干擾也相對延長。

動物園參考外國動物園維護園區的做法，去年發起「i-Voting」，由網友決定「動物園可以增加不對外開放的時間嗎？」投票為期1個月，最終同意票高達3萬餘票，不同意僅有521票。

園方將進行各項修繕

今年首次規劃動物園連休，園方決定將原訂12天不開放的時間，縮短為10日，於6月19日至6月28日期間不對外開放參觀。

這段日子裡，園方將全力進行各項修繕工作，如各館區器具、棲架維護或重整、優化遊客參觀面及粉刷建物、植栽修整及水池防漏工程，與拆除兩棲爬蟲動物館老舊屋頂以利後續設計施工等，藉此縮短施工期程，也能減緩對動物的干擾，提升動物福祉。

昨日消息公布後，許多動物園的粉絲，立刻在網路上分享訊息，有網友開心表示「今年動物們終於有暑假可以放了！」也有網友表示「將心比心，人要休假，動物也要休假」，休假期間提早公告也能避免想遊玩的民眾白跑一趟。