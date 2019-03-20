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私校繁星錄取屢創新高 校長分享秘訣：志願別強碰

2019-03-20 21:22聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

大學繁星計畫甫於本周放榜，北市私立金甌女中今年的繁星錄取率再創新高，錄取率達92%，其中普通科菁英班錄取率100%；私立景文高中繁星錄取61人，錄取率高達87%；上海台商子女學校也發布新聞稿，表示今年有41人參加繁星，錄取率達65%。景文高中校長許勝哲表示，繁星升學是看高中校排成績和大學校系對學測成績所定的篩選標準，因此最擔心志願「強碰」，要多次模擬，做到知己知彼、百戰百勝，才可交出亮麗榜單。

金甌女中今年49人報名繁星，錄取率達92%，普通科菁英班錄取率更達100%，有三分之一錄取政大、師大等國立大學，以及北醫大、中山醫大、高醫大等醫學大學。金甌女中表示，許多同學三年前國中會考的成績平均為5B，其中更有2B3C者，孩子得以用高中三年翻轉人生。

錄取國立政治大學中文系的范育瑄表示，三年前原本已錄取公立高中，然因路途偏遠，與家長討論後，決定選擇交通便利的女校，以繁星計畫為高中三年的目標，而今如願達陣，非常開心。國中會考僅4B1C的陳佳琳，三年前公立高中全數落榜，懷著鬱悶的心情來到金甌女中，卻在教師的認真教學及學校的晚讀中，找到自信及學科的成就，繁星順利錄取國立台灣海洋大學。

為了讓已獲大學錄取的學生能精進學習，同時讓仍須準備考試的同學全力衝刺，在繁星放榜後，金甌女中會將高三課程作分流安排，學生可依據個人需求選擇指考追分或大學先修課程；今年開設的主題有「媒體識讀及新媒體運用」，「金融科技與時尚理財」及全英語授課的「英語簡報力」等。

上海台商子女學校今年申請繁星入學成績也大放異彩，錄取醫學相關學系的有4人、另有7人錄取，中興、成功、政治、中央等校，創歷年新高。其中錄取國立中興大學的金昱君表示，自己當初設定的目標就是中興資工系，也完成自己的心願。對資訊科學與工程方面很有興趣的金昱君說，繁星雖然放榜，但也會申請大陸大學，未來想留在這邊工作跟發展。

景文高中則強調，今年高中部畢業生共205人，有61人透過繁星升學進入理想大學。校長許勝哲表示，繁星升學是看高中校排成績和大學校系對學測成績所定的篩選標準，因此最擔心志願「強碰」，所以，學校輔導室在第一時間先辦理專家講座，說明選填的方法，再依學生的優勢能力和興趣，參酌歷史資料做個別諮詢，然後進行摸擬志願選填、摸擬撕榜，做到知己知彼、百戰百勝。

金甌女中在繁星放榜後，會將高三課程作分流安排，學生可依據個人需求選擇指考追分或大...
金甌女中在繁星放榜後，會將高三課程作分流安排，學生可依據個人需求選擇指考追分或大學先修課程，包括全英語授課的「英語簡報力」大學先修課程。圖／金甌女中提供
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繁星景文高中升學
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