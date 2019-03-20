魏明谷確定出任台水董事長 強調不會回鍋選立委

2019-03-20 21:08 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



彰化縣前縣長魏明谷去年底競選連任失利，今年農曆新年過後傳出「內定」出任台灣自來水公司，今天獲得證實；行政院長蘇貞昌已核定這項人事案，26日魏明谷將上任。

魏明谷接受媒體訪問說，上任後最重要的是做好管理工作，他有3個願望，就是要讓漏水率降低、接管率增加、配合政府政策下轉虧為盈。

最近地方傳出，他的子弟兵、彰化縣三選區立委陳素月有意讓魏明谷再選立委。他說，他已經當過3屆立委，不會回鍋去跟人搶；但未來會利用下班時間，像這次立委補選一樣，全心全力幫民進黨籍候選人助選。

台水公司原董事長郭俊銘被人爆料，媒體跟拍後在今年1月23日圖文報導他疑有婚外情的緋聞，當天下午他自動請辭董事長，懸缺至今。今年二月農曆新年後，傳出內定人選是魏明谷，遲至昨天才確定。

去年12月25日，魏明谷卸任後自我調適很快，很接地氣的樂當直播網紅，經常上臉書與支持者互動；今年2月28日他更為幫華山基金會和喜憨兒募愛心年菜，在臉書首度大秀「笑果」十足的廚藝，呼籲大家一起關心弱勢家庭、獨居老人。