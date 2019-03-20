親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
2020誰來選總統
藍綠布局拚立委
柯文哲赴美訪問
六都市長拚市政
政治
軍事
綜合

生育率比日本還低！台灣準備迎接「縮小社會」了嗎？

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

魏明谷確定出任台水董事長 強調不會回鍋選立委

2019-03-20 21:08聯合報 記者何烱榮╱即時報導

彰化縣前縣長魏明谷去年底競選連任失利，今年農曆新年過後傳出「內定」出任台灣自來水公司，今天獲得證實；行政院長蘇貞昌已核定這項人事案，26日魏明谷將上任。

魏明谷接受媒體訪問說，上任後最重要的是做好管理工作，他有3個願望，就是要讓漏水率降低、接管率增加、配合政府政策下轉虧為盈。

最近地方傳出，他的子弟兵、彰化縣三選區立委陳素月有意讓魏明谷再選立委。他說，他已經當過3屆立委，不會回鍋去跟人搶；但未來會利用下班時間，像這次立委補選一樣，全心全力幫民進黨籍候選人助選。

台水公司原董事長郭俊銘被人爆料，媒體跟拍後在今年1月23日圖文報導他疑有婚外情的緋聞，當天下午他自動請辭董事長，懸缺至今。今年二月農曆新年後，傳出內定人選是魏明谷，遲至昨天才確定。

去年12月25日，魏明谷卸任後自我調適很快，很接地氣的樂當直播網紅，經常上臉書與支持者互動；今年2月28日他更為幫華山基金會和喜憨兒募愛心年菜，在臉書首度大秀「笑果」十足的廚藝，呼籲大家一起關心弱勢家庭、獨居老人。

彰化縣第一選區立委補選期間，魏明谷全力幫民進黨候選人黃振彥助選，雖然黃振彥挑戰失利，魏明谷為這場選戰的付出，民進黨中央看在眼裡；選後，終於傳來好消息，魏明谷將在26日出任台水公司董事長。

彰化縣前縣長魏明谷去年底競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，今年二月間幫...
彰化縣前縣長魏明谷去年底競選連任失利後，心情調適很快，樂當直播網紅，今年二月間幫華山基金會和喜憨兒募集愛心年菜，在臉書首度秀廚藝的情形。照片／取自魏明谷臉書
分享
彰化縣第一選立區立委補選，魏明谷（左2）全力輔選民進黨候選人黃振彥，選前最後一夜...
彰化縣第一選立區立委補選，魏明谷（左2）全力輔選民進黨候選人黃振彥，選前最後一夜更全程陪黃振彥掃街拜票，民進黨中央看在眼裡。資料照片／記者何烱榮攝影
分享
彰化縣前縣長魏明谷確定出任台灣自來水公司董事長。照片／取自魏明谷臉書
彰化縣前縣長魏明谷確定出任台灣自來水公司董事長。照片／取自魏明谷臉書
分享

魏明谷民進黨
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

索羅門總理晤徐斯儉談經貿 重申兩國關係友好

2019-03-20 20:03

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

多位新系立委私下評估 賴清德出線有利立委選舉

2019-03-20 21:28

韓國瑜看賴清德參選總統： 台獨比梅毒還可怕

2019-03-20 21:19

韓國瑜爆恐上演「蔡賴配」大戲 籲藍不能期待綠分裂

2019-03-20 21:08

釣友陳情 政院：2個月內劃定50個合法釣區

2019-03-20 18:05

蘇貞昌核定台酒圓山等3董座 魏明谷確定掌台水

2019-03-20 17:39

蔡其昌：什麼都可以問，總統不要問

2019-03-20 17:03

卓榮泰回應黃國昌直播：一張照片不能抹煞民進黨努力

2019-03-20 16:58

賴清德主張台獨選總統 朱立倫批：只會台灣帶入戰爭

2019-03-20 16:49

賴清德：競選台南市長時 「定南嫂」送公事包打氣

2019-03-20 16:25

吳敦義：執政黨勿成台灣融入區域經濟整合的絆腳石

2019-03-20 16:24

用「扶龍命格」罵蔡、賴？王世堅：萬惡因柯P而起

2019-03-20 15:55

立委轟農委會養網軍 陳吉仲：澄清假新聞

2019-03-20 15:35

國民黨智庫：推「經濟特區」宣示「拚經濟」的決心

2019-03-20 15:16

美國挺台灣三成果 蔡英文臉書貼文強調只有她做得到

2019-03-20 15:06

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

黃國昌直播批酒駕法案打假球 何志偉：表演欲強到睡著

2019-03-20 13:50

公平會擬查小吃店鎖新聞台 唐德明：民進黨像小流氓

2019-03-20 12:49

富商遭澳拒入境後陸僑胞改拿我國旗 僑委會：有觀察到

2019-03-20 12:42

新式身分證可能沒國旗 惹哭國民黨女立委

2019-03-20 12:41

故宮宣布 副院長李靜慧請辭獲准

2019-03-20 11:59

黑鷹直升機墜海報告 飛安會：6月底前完成

2019-03-20 11:31

訪陳定南紀念園區 賴清德：他是清廉勤政的典範

2019-03-20 10:55

王美花接經濟部政次 黃永泰任故宮政務副院長

2019-03-20 10:33

桃機跑道挨批破爛 立委提議由民航局管理

2019-03-20 10:29

防無人機闖機場 立委提加裝GPS及電子圍籬

2019-03-20 10:12

無人機闖松山機場 民航局坦言：還沒抓到兇手

2019-03-20 10:03

黑鷹直升機墜海 飛安會：6月底前完成最終調查報告

2019-03-20 10:00

女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉

2019-03-20 00:28

婦聯會387億資產收歸國有 黨產會放過蔣宋美齡2.4億

2019-03-20 00:16

資產被收歸 婦聯會：窮盡司法手段抗爭到底

2019-03-20 00:14

陳筱諭母怨扁絕情 爆「女兒脫黨選、主張特赦都是扁指示」

2019-03-20 00:11

特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲

2019-03-19 22:04

中日關係沒好過 謝金河：日有本事讓陸客把馬桶買回家

2019-03-19 20:48

黨產會沒收婦聯會財產 李俊俋：一塊錢也不能少

2019-03-19 19:52

蔡英文總統授旗蔡阿嘎 搞笑影片出爐

2019-03-19 19:11

15縣市長聲明 國民黨籲蔡政府以開放胸襟接納自貿特區

2019-03-19 18:47

黨產會沒收婦聯會387億 為何放過宋美齡2.4億存款？

2019-03-19 18:16
看更多

熱門文章

特赦扁爆陰謀論？ 陳筱諭母親：都聽扁的卻被政治犧牲

2019-03-19 22:04

女兒落選扁歡唱「愛拚才會贏」 郭秀珠：他沒有一句抱歉

2019-03-20 00:28

孫大千：賴清德參選 將面臨五個問題

2019-03-20 08:58

民進黨執政3年抱怨一樣多？ 網友詳列17項蔡英文政績

2019-03-19 21:49

綠出招「倒蔡獵韓」？ 賴清德參選三大原因曝光

2019-03-20 11:36

真巧…柯韓出訪都「卡卡」 總統熱門人選掉漆 誰在給壓力？

2019-03-20 10:00

賴清德為何急出征？ 他曝2024年民進黨已另有人選

2019-03-20 12:17

韓國瑜將仿日本建釣魚平台 漁業署：安全為前提

2019-03-20 08:23

賴神選總統動機難猜透 但有機會創5項紀錄

2019-03-20 08:00

吳敦義頻拱韓國瑜選總統 雙方友人：兩人互動早已冷

2019-03-20 13:15

罕見肯定 深藍團體：吳敦義放棄參選念頭是了不起轉變

2019-03-20 15:17

小英賴神黨內初選誰贏面大？ 林佳龍表態了

2019-03-20 11:17

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

2019-03-20 16:16

賴清德參選 引爆綠尷尬、藍焦慮

2019-03-20 00:03

酸人白宮打卡表面風光「他」卻又做 柯P：照片不重要啦

2019-03-20 05:14

【重磅快評】胖周瑜為韓國瑜代言不選總統？到底演那齣

2019-03-20 17:28

索羅門可能與我斷交？外交部：情勢平穩但持續變動

2019-03-20 19:25

王鴻薇領表選立委 發動10萬連署徵召韓國瑜選總統

2019-03-19 21:57

特戰操演 「共軍」曝光奪八卦山干擾清泉崗起降

2019-03-20 12:29

蔡賴注定一戰 24小時快打出招

2019-03-20 00:38

蘇貞昌核定台酒圓山等3董座 魏明谷確定掌台水

2019-03-20 17:39

同意將韓國瑜納入初選？朱立倫、王金平如此回應

2019-03-20 19:25

王鴻薇登記參選立委：當選 一定讓阿扁回中監

2019-03-20 11:31

雙橡園郵冊印「台獨」圖案？ 王欣儀：有本事就玩真的

2019-03-20 14:30

立委補選阿扁幕後操作棄保？謝龍介：大選一定還用這招

2019-03-20 14:08

回應朱立倫 韓國瑜：嗯…哼，黨內還有其他優秀同志

2019-03-20 18:57

南投縣立委選舉 將出現女力大戰

2019-03-20 14:25

新版身分證沒國旗？ 徐國勇：兩蔣時代都沒有

2019-03-20 00:01

韓國瑜臨時取消拜會行程 紐約中華總商會：很失落

2019-03-20 12:16

藍營基層力挺韓國瑜選總統 鄭文燦：我判斷他不會選

2019-03-20 12:14

日軍飛彈部署壓我海空域 防空識別區擋不住的男人怒了

2019-03-20 13:24

林濁水：台政治人物赴美的功課 柯文哲補考勉強過關

2019-03-20 10:08

分析／蔡賴民調各有罩門 民調制度也有罩門

2019-03-20 00:51

賴清德要選總統綠委連署挺小英 扁：陷蔡總統不義

2019-03-20 00:59

影／韓國瑜怒飆市府官員 兩人再度同台防治登革熱

2019-03-20 15:35

新加坡超市高雄專區 驚見韓國瑜「現身」行銷

2019-03-20 11:45

春秋集團董座拜會韓國瑜 盼增加上海虹橋到高雄航班

2019-03-20 01:16

身分證不放國旗放國徽？ 徐國勇：變成國民黨證怪怪的

2019-03-20 11:26

賴清德「勇於承擔」 顏擇雅：2017怎不選新北市長？

2019-03-20 12:16

英國權威軍事史家 帶你見證希特勒敗亡最後一里路

2019-03-20 08:33
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top