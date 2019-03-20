圖書館慢飛天使 唐寶寶樂當志工整理書架

2019-03-20 19:05 中央社 新北市20日電



新北市立圖書館金山分館有位整架高手唐寶寶小弘，他總是露出開朗笑容，推著書車穿梭書庫中，認真地將每本書整齊歸位，不但翻轉外界對唐寶寶印象，也讓書架更賞心悅目。

明天是「世界唐氏症日」，跟著退休母親到圖書館擔任志工的唐寶寶小弘，是館員眼中最認真的「天使21號」小幫手，他總是仔細將讀者不小心弄亂和歸還的書籍逐一整理好並上架歸位。

小弘平日喜歡閱讀旅遊和宗教書籍，工作結束後，時常尋找自己喜歡的書借回家閱讀，平日在家還會自己洗碗、洗衣服和招呼客人，分攤家務。

小弘的母親說，生下小弘的第3天，醫師判定為唐氏症兒，當時她哭得很傷心，但仍不願放棄，認為天生我才必有用，加上心想「我一定會比孩子早走」，因此她決定以一般孩子教養方式將小弘扶養長大，訓練他自理、獨立能力，讓他能走進人群，融入社會。

小弘的母親去年退休後，由於小弘唸書時常主動到學校圖書館幫忙，加上先前工作曾負責補貨上架，母子倆便一起到圖書館當志工。

金山分館主任蕭千惠表示，小弘雖然天生有缺憾，但他工作時專注認真，總將每本書整齊排列，讓書架看起來賞心悅目，也讓讀者方便找書，令館員很感動，相信只要給他們適合的機會，唐寶寶也能和一般人一樣。

此外，為響應3月21日「世界唐氏症日」，金山分館也特別舉辦「慢飛天使」書展，讓大家能更認識唐氏症。