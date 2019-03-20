大高雄不動產開發公會走馬換將 卓永富交棒林詠盛

2019-03-20 18:59 聯合報 記者 聯合報 記者 王昭月 ╱即時報導



國內砂石價格近月來異常浮動，建築業大喊吃不消，大高雄不動產開發商業同業公會理事長卓永富今天卸任時對此仍掛心，叮囑建築同業要團結一致，排除影響房市的不利因素。

大高雄不動產開發商業同業公會今慶祝成立30周年，同時召開第11屆第一次會員大會改選理、監事，理事長由居興建設董事長林永盛出任，副理事長為上揚建設董事長洪光佐。常務理事為蘇慶、吳斐琳、曹釗舜、曾土城、謝明汎、施財明、洪嘉聰。常務監事為黃文雄、丁友鴻、呂萬卿。

連任兩屆理事長歐美建設董事長卓永富功成身退，他說自己從一名只會巡工地、畫工程圖的宅男建築師被推選為第9、第10兩屆理事長，始終以「團結和諧」為服務目標。6年來，帶公會跨越縣市合併的適應期，也結合台灣省不動產公會聯合會及全國聯合會之力，阻擋掉很多對於建築業不友善的法令，好不容易盼到房市景氣回溫，近月砂石材料卻上漲，造成建築業施工成本增加，他呼籲建築業應正視此一警訊，團結一致，排除障礙。

與會的立委李昆澤說，去年12月砂的價格比去年1至12月的均價，每公噸約上漲16元，碎石則上漲22.5元元，他已要求公共工程委員會召開3次會議，要求建立滾動檢討資訊平台追蹤，不過近日又聽聞可能蠢蠢欲動，是否涉及有人為轟抬價格或囤積，他會要求工程委員會等單位繼續追蹤檢討。