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郭台銘：與高雄合作 不需要也不接受任何政治人物指派

大高雄不動產開發公會走馬換將 卓永富交棒林詠盛

2019-03-20 18:59聯合報 記者王昭月╱即時報導

國內砂石價格近月來異常浮動，建築業大喊吃不消，大高雄不動產開發商業同業公會理事長卓永富今天卸任時對此仍掛心，叮囑建築同業要團結一致，排除影響房市的不利因素。

大高雄不動產開發商業同業公會今慶祝成立30周年，同時召開第11屆第一次會員大會改選理、監事，理事長由居興建設董事長林永盛出任，副理事長為上揚建設董事長洪光佐。常務理事為蘇慶、吳斐琳、曹釗舜、曾土城、謝明汎、施財明、洪嘉聰。常務監事為黃文雄、丁友鴻、呂萬卿。

連任兩屆理事長歐美建設董事長卓永富功成身退，他說自己從一名只會巡工地、畫工程圖的宅男建築師被推選為第9、第10兩屆理事長，始終以「團結和諧」為服務目標。6年來，帶公會跨越縣市合併的適應期，也結合台灣省不動產公會聯合會及全國聯合會之力，阻擋掉很多對於建築業不友善的法令，好不容易盼到房市景氣回溫，近月砂石材料卻上漲，造成建築業施工成本增加，他呼籲建築業應正視此一警訊，團結一致，排除障礙。

與會的立委李昆澤說，去年12月砂的價格比去年1至12月的均價，每公噸約上漲16元，碎石則上漲22.5元元，他已要求公共工程委員會召開3次會議，要求建立滾動檢討資訊平台追蹤，不過近日又聽聞可能蠢蠢欲動，是否涉及有人為轟抬價格或囤積，他會要求工程委員會等單位繼續追蹤檢討。

新任理事長的林詠盛表示，韓市長就任後推動庶民經濟，積極招商引資，加大民眾對房市交易的信心，過去客人看屋，可能5至6次才下單，現在有些來了1、2趟甚至當下就下訂，顯然對高雄景氣燃起信心。他接棒後，會推動公私部門協力，爭取修改不合時宜的法令，例如爭取房地兩稅合一政策降稅等，讓建築業界享有更好的投資環境。

大高雄不動產開發商業同業公會理事長卓永富（左）交棒給新任理事長林詠盛（右）時，仍...
大高雄不動產開發商業同業公會理事長卓永富（左）交棒給新任理事長林詠盛（右）時，仍擔心近期砂石飆漲問題。記者王昭月／攝影
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大高雄不動產開發商同業公會今天慶祝成立30周年，並召開第11屆會員大會，改選理監...
大高雄不動產開發商同業公會今天慶祝成立30周年，並召開第11屆會員大會，改選理監事。記者王昭月／攝影
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建築砂石縣市合併
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