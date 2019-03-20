親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

索羅門群島下月大選後將與台斷交？中共外交部回應了

蔡英文總統 明天下午前往民進黨中央登記總統初選

保留原建築 三芝營區活化成休閒園區

2019-03-20 20:03觀天下 記者廖品涵／三芝報導

三芝區興華里101甲縣道旁的興華營區，在立法委員呂孫綾協助下，未來可望將營區建築...
三芝區興華里101甲縣道旁的興華營區，在立法委員呂孫綾協助下，未來可望將營區建築做休閒規劃，讓三芝的觀光產業延伸。 圖／紅樹林有線電視提供
分享
三芝區興華里101甲縣道旁的興華營區，因閒置多年雜草叢生，地方多次提出活化的需求，近來終於傳出好消息，在立法委員呂孫綾協助下，未來可望由水保局挹注駁坎整建經費，並由區公所經費協助下，將營區建築做休閒規劃，讓三芝的觀光產業延伸。

立委呂孫綾表示，興華營區順著山壁共有三層空間與建築，活化將從最底層開始著手，預計將要打造集合鐵馬驛站與休閒空間的園區，邀集社區居民進駐市集，另外營區內的建築體可以說是經歷多年依舊相當穩固，因此活化同時將與樹木一起保持原有的風貌，讓營區文化保留下來。

興華里長杜國偵表示，長久以來一直想要活化這塊在101甲縣道旁的營區，週末假日總是有相當多的遊客與自行車愛好者經過，希望這塊閒置的營區可以活化，發展社區的產業，並且帶動更多的遊客留在當地，刺激經濟與休閒發展。

三芝區長林慶豐表示，在水保局與公所經費挹注下，興華營區第一層平面與建築將會有休閒的規劃，讓休閒愛好者有更多休閒、停留的觀光空間，讓三芝的觀光產業延伸。

101甲縣道也就是巴拉卡公路，假日總有自行車運動愛好者騎自行車運動，另外每逢陽明山花季或是三芝櫻花季遊客更是絡繹不絕。

因此，立委呂孫綾與里長杜國偵也期盼，在興華營區逐步活化後，能夠讓更多的民眾、遊客來駐足，讓社區的產業發展，也讓三芝區的好風光被看見。

建築自行車呂孫綾
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24

北市青創計畫徵件 釋出萬華青年公宅19戶

2019-03-20 16:19

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

瑞芳巷弄淹不停 地方盼雨季前改善

2019-03-20 20:04

五股「心真築夢基地」陪伴 學童快樂成長

2019-03-20 20:04

景點廁所反偷拍偵測 北海岸安心旅遊

2019-03-20 20:02

汐止建成路閒置地 地方盼設共融式遊具

2019-03-20 20:02

雙子星案卡關 北市府：未規定南海展延次數

2019-03-20 19:25

大高雄不動產開發公會走馬換將 卓永富交棒林詠盛

2019-03-20 18:59

影／三芝衛生所爆濫開藥物賺獎金 侯友宜：該辦就辦

2019-03-20 17:49

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

新北通學步道改善 守護孩子上學路

2019-03-20 14:25

新北推「路的觀光」 跑道、鐵道、古道串連吸人潮

2019-03-20 14:24

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

三芝衛生所濫開藥物有「前科」 5年前曾被罰12萬

2019-03-20 13:25

台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35

選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

貢寮醫療中心缺設備 地方盼愛心捐助

2019-03-19 21:09

新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

金山國小排水不良環境差 新北市議員助改善

2019-03-19 21:07

小學生、阿公阿嬤一起來 金山收容演練逼真

2019-03-19 21:06

接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

高市海洋局辦公室改裝成市長室 員工擠大禮堂辦公

2019-03-20 19:26

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

整修韓國瑜新辦公室讓員工擠禮堂上班？高市府：過渡期

2019-03-20 19:48

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

影／憂麻豆文旦受選舉波及 柚農：很認真顧好品質

2019-03-20 16:48

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

暴紅四重溪溫泉公園 熄燈後由絢爛歸於平淡

2019-03-20 17:34

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

新店警交通大執法 開弓射出安居箭

2019-03-20 16:54

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

慘、真慘！ 彰縣荔枝、龍眼開花率不到2成 蜂農也受害

2019-03-19 23:10

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

影／頭份四月八有客家好料 市長邀體驗特有民俗慶典

2019-03-20 17:33

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05

墾丁大街從繁華到蕭瑟 她發想封街熱舞注入活力

2019-03-20 19:13

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

湖口鄉長林志華登記竹縣立委初選 對上現任立委林為洲

2019-03-20 15:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top