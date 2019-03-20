保留原建築 三芝營區活化成休閒園區

2019-03-20 20:03 觀天下 記者廖品涵／三芝報導



三芝區興華里101甲縣道旁的興華營區，在立法委員呂孫綾協助下，未來可望將營區建築做休閒規劃，讓三芝的觀光產業延伸。 圖／紅樹林有線電視提供 分享 facebook 三芝區興華里101甲縣道旁的興華營區，因閒置多年雜草叢生，地方多次提出活化的需求，近來終於傳出好消息，在立法委員呂孫綾協助下，未來可望由水保局挹注駁坎整建經費，並由區公所經費協助下，將營區建築做休閒規劃，讓三芝的觀光產業延伸。

立委呂孫綾表示，興華營區順著山壁共有三層空間與建築，活化將從最底層開始著手，預計將要打造集合鐵馬驛站與休閒空間的園區，邀集社區居民進駐市集，另外營區內的建築體可以說是經歷多年依舊相當穩固，因此活化同時將與樹木一起保持原有的風貌，讓營區文化保留下來。

興華里長杜國偵表示，長久以來一直想要活化這塊在101甲縣道旁的營區，週末假日總是有相當多的遊客與自行車愛好者經過，希望這塊閒置的營區可以活化，發展社區的產業，並且帶動更多的遊客留在當地，刺激經濟與休閒發展。

三芝區長林慶豐表示，在水保局與公所經費挹注下，興華營區第一層平面與建築將會有休閒的規劃，讓休閒愛好者有更多休閒、停留的觀光空間，讓三芝的觀光產業延伸。

101甲縣道也就是巴拉卡公路，假日總有自行車運動愛好者騎自行車運動，另外每逢陽明山花季或是三芝櫻花季遊客更是絡繹不絕。

因此，立委呂孫綾與里長杜國偵也期盼，在興華營區逐步活化後，能夠讓更多的民眾、遊客來駐足，讓社區的產業發展，也讓三芝區的好風光被看見。