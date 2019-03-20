新北捷運都更地點初定 20站列首波名單

2019-03-20 18:26 中央社 新北20日電



新北市長侯友宜都更三箭第一箭射向20處捷運站周邊地區，提供最多50%的增額容積，連同更新獎勵容積，將使更新區容積上限的天花板可達兩倍。盼都更沿捷運站處處開花。

都更處長張溫德表示，都更三箭的第一箭就是捷運站周邊區域的都市更新，以現行三環六線規劃，也就是把捷運站周邊當成城市發展的引擎，大眾運輸導向（TOD）概念，透過都市計畫程序把適用TOD的區域先定出來。

他表示，TOD把雙捷運交會及捷運和輕軌交會的站點都列優先區作思考。提供最多50%的增額容積，連同更新獎勵容積，將使更新個案容積達兩倍。

他說，TOD適用原則屬性為都市計畫的準則，將於21日都委會大會時提出，若獲都委會通過並確定準則後，將續劃定適用TOD原則的更新優先區，展開都更程序。

根據都更辦的規劃，侯友宜都更三箭第一箭射向新北市20處捷運站周邊地區，待都委會同意後成為首波適用最多50%的增額容積，連同更新獎勵容積，將使更新個案容積最高可達兩倍的優惠，成為迄今各都更相關方案中最優惠的方案。

初定20處捷運站名單分別是捷運大坪林站、景安站、永安市場站、頂溪站、中和站、板新站、江子翠站、新埔站、板橋站、府中站、土城站、輔大站、新莊站、頭前庄站、先嗇宮站、三重站、菜寮站、台北橋站、徐匯中學站、新北產業園區站。

都更處指出，明天將送都委會審議的是「都更三箭」方案，包括大眾運輸導向（TOD）適用原則，其中包括20處適用TOD捷運站周邊及劃定距捷運站300或150公尺範圍等內容，以及主要幹道周邊提高容積的「都市計畫法新北市施行細則增訂39條之2」修正案等配套方案，以確定未來捷運都更的基本「遊戲規則」。