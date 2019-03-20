北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24 聯合報 記者 聯合報 記者 魏莨伊 ╱即時報導



北市一對「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，市府公燈處近期在石狛犬上張貼告示，被民眾質疑是破壞古物。圖／蕭文杰提供 分享 facebook 關心文資議題的台北商業大學兼任助理教授蕭文杰稍早在臉書批評文化局，「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，結果市府公燈處卻在石狛犬上公然張貼破壞，還寫「保存年限2年」、「民國69年購置」，相當離譜。對此，管理機關台北市立文獻館表示，一般古物確實可以這樣張貼，但公燈處的張貼方式可能不對，未依照去年底文化部要求的特定格式，目前很多維管機關都還沒來得及更換。公燈處則說，會再向文獻館請教正確的張貼辦法。

「劍潭公園石狛犬」原稱「台灣神社石狛犬」，在2017年獲古物指定。文獻館表示，台灣神社為戰前位階最高的官幣大社，石狛犬為少數遺留下的傳世物，戰後移至劍潭公園，為同時保存原物件日本時期屬台灣神社遺留物，故而得名。

這一對石狛犬，因造型受佛教影響，嘴形特徵為一張一合；因佛教鎮守山門佛法有兩位護法神，一為左輔阿金剛，一為右弼吽金剛，阿張口，吽閉口。

不過，近期蕭文杰發現，原本沒有張貼任何告示的石狛犬，突然掛上一方小小的標示，內容提到「台北市政府公園路燈管理處年限：2」、「財產名稱：石器」與「購置日期：069/01/01」等，招致網友批評。

不過，文獻館長詹素貞出面緩頰表示，其實古物可以這樣張貼，但公燈處的張貼方式可能不對，去年底文化部有通過特定格式，要求主管機關遵照格式張貼，可能很多主管機關都還沒來得及換。

公燈處主任賴丞賦則受訪表示，會寫69年購置，是因為當年從大地處接手這一對石狛犬，當時資料登錄就寫69年購置，他們不會去質疑人家提供的資料是否有誤，會照錄沿用；而年限2年的部分，會再向台北市文獻館請教再做條正。