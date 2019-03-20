親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

新一波高階警官人事出爐 竹市警局長跳升二級

北市古物「石狛犬」保存期限只2年？文資團體批評離譜

2019-03-20 17:24聯合報 記者魏莨伊╱即時報導

北市一對「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，市府公燈處近期在石狛犬上張貼告示，被民...
北市一對「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，市府公燈處近期在石狛犬上張貼告示，被民眾質疑是破壞古物。圖／蕭文杰提供
分享
關心文資議題的台北商業大學兼任助理教授蕭文杰稍早在臉書批評文化局，「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，結果市府公燈處卻在石狛犬上公然張貼破壞，還寫「保存年限2年」、「民國69年購置」，相當離譜。對此，管理機關台北市立文獻館表示，一般古物確實可以這樣張貼，但公燈處的張貼方式可能不對，未依照去年底文化部要求的特定格式，目前很多維管機關都還沒來得及更換。公燈處則說，會再向文獻館請教正確的張貼辦法。

「劍潭公園石狛犬」原稱「台灣神社石狛犬」，在2017年獲古物指定。文獻館表示，台灣神社為戰前位階最高的官幣大社，石狛犬為少數遺留下的傳世物，戰後移至劍潭公園，為同時保存原物件日本時期屬台灣神社遺留物，故而得名。

這一對石狛犬，因造型受佛教影響，嘴形特徵為一張一合；因佛教鎮守山門佛法有兩位護法神，一為左輔阿金剛，一為右弼吽金剛，阿張口，吽閉口。

不過，近期蕭文杰發現，原本沒有張貼任何告示的石狛犬，突然掛上一方小小的標示，內容提到「台北市政府公園路燈管理處年限：2」、「財產名稱：石器」與「購置日期：069/01/01」等，招致網友批評。

不過，文獻館長詹素貞出面緩頰表示，其實古物可以這樣張貼，但公燈處的張貼方式可能不對，去年底文化部有通過特定格式，要求主管機關遵照格式張貼，可能很多主管機關都還沒來得及換。

公燈處主任賴丞賦則受訪表示，會寫69年購置，是因為當年從大地處接手這一對石狛犬，當時資料登錄就寫69年購置，他們不會去質疑人家提供的資料是否有誤，會照錄沿用；而年限2年的部分，會再向台北市文獻館請教再做條正。

賴丞賦說，他們會發公文給文獻館，問財產條碼怎麼貼，等文獻館確定要貼在哪，再去撤下現在的，避免撕下來再貼上去。

台北市立文獻館表示，去年底文化部通過古物相關告示有特定的張貼格式。圖／台北市立文...
台北市立文獻館表示，去年底文化部通過古物相關告示有特定的張貼格式。圖／台北市立文獻館提供
分享
台北市立文獻館表示，去年底文化部通過古物相關告示有特定的張貼格式。圖／台北市立文...
台北市立文獻館表示，去年底文化部通過古物相關告示有特定的張貼格式。圖／台北市立文獻館提供
分享
北市一對「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，市府公燈處近期在石狛犬上張貼告示，被民...
北市一對「劍潭公園石狛犬」已經是市定古物，市府公燈處近期在石狛犬上張貼告示，被民眾質疑是破壞古物。圖／蕭文杰提供
分享

北市佛教文化部
別人叫你買 我們就是要送你Switch，因為今天是 Lucky Day 啊！

相關新聞

北市青創計畫徵件 釋出萬華青年公宅19戶

2019-03-20 16:19

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

板橋江翠重劃區人口增車塞爆 4米道路將拓寬10米

2019-03-20 17:24

新北通學步道改善 守護孩子上學路

2019-03-20 14:25

新北推「路的觀光」 跑道、鐵道、古道串連吸人潮

2019-03-20 14:24

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

三芝衛生所濫開藥物有「前科」 5年前曾被罰12萬

2019-03-20 13:25

台北市青年公宅落成 19戶 「青創計畫」即日徵件

2019-03-20 13:21

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

台北市公有列冊文資公開 名單哪裡有問題？

2019-03-20 11:40

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

新北3焚化廠整建歲修 減收事業廢棄物

2019-03-20 00:12

山佳行的安全 改善通學步道、人行道5月完工

2019-03-20 00:05

新北工業區拚亮點 鼓勵企業設總部

2019-03-19 23:56

都計工業區立體化 新北6月上路 6家準備申請

2019-03-19 23:53

北市15處斑馬線退後 挑「撞」況多的路口試辦

2019-03-19 23:49

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

北市公幼雙軌報名 首度開放線上報到

2019-03-19 23:35

選前啟用選後封閉 蔣渭水廣場 議員爆：未驗收

2019-03-19 23:01

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

貢寮醫療中心缺設備 地方盼愛心捐助

2019-03-19 21:09

新莊聯合獎助學金邁入29年 嘉惠千名學子

2019-03-19 21:08

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

金山國小排水不良環境差 新北市議員助改善

2019-03-19 21:07

小學生、阿公阿嬤一起來 金山收容演練逼真

2019-03-19 21:06

接種公費子宮頸癌疫苗 雙北可跨區施打

2019-03-19 17:16

日、韓跨海參與新北防災演習 41萬學子21日配合疏散

2019-03-19 14:50

新北坪林不只是茶鄉 雲海美景盡收眼底

2019-03-19 14:20

抓包假剪綵！ 柯文哲選前啟用蔣渭水廣場 至今未驗收

2019-03-19 13:34

「我被剪髮了！」走訪樹林地景公園 侯友宜玩3D彩繪圖

2019-03-19 13:01

南市里鄰整編市府省人省錢 議員提案應給鄰長補貼

2019-03-19 12:43

免閃車！改善通行環境 學童上學不再心驚驚

2019-03-19 11:50

「新北耶誕城」是板橋人惡夢？居民怒：根本塞車城

2018-12-20 20:00
看更多

熱門文章

韓國瑜罕見動怒了 會議上怒斥官員「什麼態度」

2019-03-20 11:28

不滿有官員抖腳 韓國瑜市政會議上飆罵「什麼態度」

2019-03-20 12:31

給藥大方？全台最肥衛生所 三芝主任月入勝台大名醫

2019-03-20 11:42

高檔別墅變日租民宿擾民 社區住戶氣炸

2019-03-20 09:16

大佛不見了！彰化霧霾籠罩 連兩天空氣糟透

2019-03-20 10:10

台南未來停車格不必找！ 全面增設停車格地磁

2019-03-20 12:36

安藤忠雄阿里山鄉山之教堂 停擺後再重新啟動

2019-03-20 09:21

女議員義賣就職套裝幫獨老遊鹿港 38元起標萬元成交

2019-03-19 21:40

季節限定！金門也有綠石槽 美的像仙境

2019-03-19 20:18

影╱撒冥紙抗議大林設牡蠣殼工廠 台糖：另覓新址

2019-03-20 12:48

曾是台積電作業員、副議長助理 女柚農勇敢追夢打通路

2019-03-20 07:56

宜花東「花木蘭」4月上海拚觀光 可惜少了一要角

2019-03-19 20:21

走不下去了！ 嘉市府和e-bike說拜拜

2019-03-20 12:42

新北市將推「路的觀光」拚旅遊經濟

2019-03-20 10:34

明年台南舊屋房屋稅率漲幅歸零 新屋調降為六都最低

2019-03-19 14:26

死亡車禍處試辦 北市重慶、忠孝路口斑馬線擬退5公尺

2019-03-19 23:47

濫開藥物年領獎金360萬？三芝衛生所主任：完全照規定

2019-03-20 12:59

雲豹輪周六首航 布袋到馬公來回船票600元

2019-03-19 23:07

做義工可半價購納骨塔位 退休族反應熱烈

2019-03-20 13:01

麻豆文旦三月柚花香 吸引200輛露營車會集

2019-03-20 10:22

受慶富拖累海生館恐停擺？ 林右昌：推動決心不變

2019-03-19 18:06

新北5區漁會2女總幹事 金山貢寮女力讓男性折服

2019-03-20 09:44

高市校園裝冷氣 27企業認捐近億元

2019-03-19 22:38

麥寮港改制國際商港 30萬連署書送達中選會

2019-03-19 23:11

基隆開放收費磯釣 有效管理不再偷偷摸摸

2019-03-20 09:20

影／2500元吃山珍海味 羅東三月三500桌開放搶訂

2019-03-20 14:11

新北議員傳貪汙 時力籲公開財產申報

2019-03-20 11:44

看板宣傳綠營20年政績 高市國民黨部：勿混淆視聽

2019-03-20 15:05

慘、真慘！ 彰縣荔枝、龍眼開花率不到2成 蜂農也受害

2019-03-19 23:10

台中海洋生態館興建拖了10多年 歷經3任市長

2019-03-19 23:05

影╱新北市三安聯合大執法 今起擴大執行一個月

2019-03-19 21:25

解決塞車之苦 湖口服務區將開放北側聯外道路

2019-03-19 18:05

大彎北商業宅開罰 台北市府4案勝訴

2019-03-20 00:22

雲林草嶺櫻花盛開 把握一周最美賞花期

2019-03-20 11:50

拖吊開單惹怨 汐止協調社區畫機車格

2019-03-19 21:08

青埔匝道回堵 擬建高架橋改善

2019-03-19 23:58

社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06

反登革熱日誓師 韓國瑜：若再萬起案例人怎麼進來？

2019-03-20 13:44

竹市府臨時、約聘人員平均加薪1100元 502人受惠

2019-03-20 15:16

棄置上百輛單車 屏東車站周邊成單車墳場

2019-03-19 22:43
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top