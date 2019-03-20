北市青創計畫徵件 釋出萬華青年公宅19戶

2019-03-20 16:19 中央社 台北20日電



台北市釋出萬華區青年一區公宅共19戶。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 台北市都發局說，即日起，透過青年創新回饋計畫徵件，釋出萬華區青年一區公宅共19戶，並推出安心樂租網，民眾可上網搜尋各局處推出平價住宅等資訊。

北市府都市發展局今天舉辦「萬華區青年一期公共住宅-青年創新回饋計畫徵件記者會」。局長黃景茂表示，青年一期公宅的「青年創新回饋計畫」即日起開跑，共釋出19戶，希望透過年輕人活力、創新，在公宅舉辦相關活動，讓老中青住戶可一起參與。

都發局資料顯示，位在萬華區青年路186號、188號的青年一期公宅，總計273戶，包含套房170戶、一房型13戶、二房型60戶、三房型30戶，月租金從新台幣8100元至1萬9800元。

都發局表示，「青年創新回饋計畫」的青年一期公宅，以社區經營為主題，分成社區活動類、策畫經營類、人際網絡類，符合入住公宅資格的市民就可申請，提案經審查、評選後，可免抽籤入住。

都發局也宣布「安心樂租網」今天正式上線。

黃景茂說，安心樂租網整合各局處轄管各類型出租住宅資訊，像是都發局公宅、社會住宅包租代管計畫，捷運局的捷運聯開宅，社會局的老人住宅、婦女中途之家，財政局的都更住宅、眷舍，有租屋需求，且符合申請資格的市民可透過樂租網搜尋適合住宅。

都發局表示，「青年創新回饋計畫」是指提供一般戶10% 戶數，讓符合一般住戶申請條件青年，免抽籤，提出社會回饋提案方式，並透過徵選機制，獲得入住機會，希望藉由提案青年回饋社區過程，搭起公宅與社區間的互動橋樑。