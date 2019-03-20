北市推換裝微電腦瓦斯表 保平安又可抽獎

2019-03-20 15:04 中央社 台北20日電



台北市產業發展局今天說，換成微電腦瓦斯表，除有防止瓦斯洩漏風險外，還有4大功能；為鼓勵市民換裝，擴大辦理抽獎活動，只要是去年11月至今年10月底安裝，就可參加抽獎。

台北市政府產業發展局舉辦「108年天然氣使用安全暨推廣微電腦瓦斯表」記者會。

副局長王三中表示，裝設微電腦瓦斯表可有效防止用戶疏失或意外發生時出現瓦斯洩漏風險，且具備4大功能，分別為偵測大量瓦斯漏氣可自動遮斷、遇5級以上地震自動遮斷、超時使用自動遮斷、瓦斯管線微漏氣警訊。

王三中說，微電腦瓦斯表在發生危險前可自動關閉，讓民眾更加安心無虞，且一般家庭用戶每天只要多繳約新台幣1.3元，每月約40元，就可享有超值保障

產業局表示，為推廣微電腦瓦斯表，北市府各機關學校醫院、公宅、委外場館運動中心、商場等，已在民國106年全換裝微電腦瓦斯表，近2年持續透過辦理宣導活動、抽獎活動等方式鼓勵民眾安裝微電腦瓦斯表，也讓全市安裝率從106年9.9%，提升至107年17.9%。

為鼓勵市民換裝微電腦瓦斯表，北市府與瓦斯公司在今年擴大辦理抽獎活動，名額共1330名、活動總獎金為近80萬元。

產業局表示，只要是去年11月1日至今年10月31日前安裝微電腦瓦斯表，用戶就可參加抽獎，瓦斯公司將主動提供用戶名單參與抽獎，得獎者可獲「減免半年瓦斯基本費（600元）」優惠，瓦斯公司11月底前，會以電話通知用戶得獎，費用直接從當期瓦斯帳單扣除。