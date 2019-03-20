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社工質疑薪資遭無預警解雇 北市府：派員協助

2019-03-20 14:06中央社 台北20日電

台北市社會工作人員職業工會今天陪同遭中華民國新女性聯合會解雇的7名社工召開記者會...
台北市社會工作人員職業工會今天陪同遭中華民國新女性聯合會解雇的7名社工召開記者會。圖／取自臺北市社會工作人員職業工會臉書
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新女性聯合會的7名社工因質疑薪資，透過工會臉書貼文，事後竟遭無預警解雇。北市社會局今天說，持續派員協助，已幫社工申請勞動爭議調解。

台北市社會工作人員職業工會今天陪同遭中華民國新女性聯合會解雇的7名社工召開記者會，現場喊出「捍衛社工勞權，拒絕機構暴力」、「7名社工200多件個案，惡劣機構不要擺爛」口號。

工會指出，接受台北市政府委託處理家暴個案的新女性聯合會在3月18日無預警解雇7名社工，原因是機構質疑社工在網路散布不實謠言，汙辱名譽，社工當時還在上班，事後竟被無預警解雇。

在新女性聯合會工作5年的陳先生說，去年12月間，同事發現薪資制度有問題，過程中曾跟機構協調，但有人先跟社會局家防中心陳情，事後社工就被機構打壓、蓄意調職，加入工會後，希望可協助協調，卻被機構拒絕。

他指出，雖然曾和理事長等人訪談，但過程中，無法暢所欲言，機構事後卻拿出臉書（Facebook）截圖，認為有社工在網路散布不實謠言，決定解雇，「這些根本並非事實」；3月18日被告知後，隨即就被要求離開公司並被解雇，希望新女性聯合會不要罔顧社工和個案權益。

台北市議員苗博雅、邱威傑(呱吉)也到場聲援，議員要求新女性聯合會的主管機關社會局、勞動局應進行調查，並了解是否出現薪資爭議問題。

台北市家庭暴力暨性侵害防治中心主任陳淑娟接受電訪時表示，社工曾在臉書貼文質疑，新女性聯合會的專業服務費疑有高報短給狀況，接獲陳情後進行調查，日前告知雙方，調查結果4月初出爐，但對新女性聯合會事先解雇社工，感到錯愕，昨天也協助遭解雇社工到勞動局申請勞資爭議調解。

她說，新女性聯合會一次解雇7名社工，後續可能無法執行處理委託個案，已要求在3月22日前提出改善計畫和補足人力，即日起，會持續派員前往督導查核，並盡力協助雙方達成共識。

新女性聯合會常務理事黃碧芬接受電訪時指出，去年12月間，有社工對社會局委託機構的方案契約申報核銷金額有意見，有進行修正；今年1月間，機構依社工意見進行申報、核銷，但社工還是不滿意；2月間，召開會議跟社工協商，讓社工暢所欲言，並依社工意見修正核銷內容，更無所謂打壓狀況。

至於社工提到薪資短缺狀況。黃碧芬指出，沒有薪資短缺情形，社工每月都會收到薪水條，所有人都是一致，但社工持續對外散布不實謠言，機構認為會影響其他員工，只能依人事管理規則和勞基法解雇，且個案相關費用都是委由社工處理，機構還要被抹黑，不值得，不排除與社會局解約。

社工薪資北市
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